Беспилотник разрушил частный дом в Краснодарском крае

Tекст: Валерия Городецкая

В оперативном штабе региона уточнили, что инцидент произошел в станице Журавская. Помимо разрушения одного дома, в трех соседних домовладениях выбило стекла в окнах.

«В ст. Журавская Кореновского района обломки БПЛА частично разрушили частный дом. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах. На месте работают оперативные и специальные службы», – говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.

По информации местных властей, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ на Кубани.

В ноябре фрагменты беспилотника рухнули на частный дом в Северском районе Краснодарского края, никто не пострадал.