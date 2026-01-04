Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.24 комментария
Беспилотник разрушил частный дом в Краснодарском крае
Обломки беспилотного летательного аппарата частично разрушили частный дом в Кореновском районе Краснодарского края.
В оперативном штабе региона уточнили, что инцидент произошел в станице Журавская. Помимо разрушения одного дома, в трех соседних домовладениях выбило стекла в окнах.
«В ст. Журавская Кореновского района обломки БПЛА частично разрушили частный дом. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах. На месте работают оперативные и специальные службы», – говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.
По информации местных властей, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ на Кубани.
В ноябре фрагменты беспилотника рухнули на частный дом в Северском районе Краснодарского края, никто не пострадал.