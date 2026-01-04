Стало известно о внезапной кончине заслуженного артиста России Романа Улыбина

Tекст: Катерина Туманова

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине ведущего солиста оперы, заслуженного артиста России, управляющего оперной труппой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Романа Геннадьевича Улыбина», – сказано в сообщении театра.

В театре рассказали, что Улыбин продолжател в своем творчестве лучшие традиции театра. Он был выпускником факультета музыкального театра ГИТИСа, учился у прославленной певицы Тамары Янко.

Роман Улыбин в Музыкальном театре был стажером с 1991 по 1993 годы, после чего стал его солистом.

Его первой из знаковых работ стала роль Коллена в «Богеме» Александра Тителя – с тех пор без его голоса и артистического обаяния невозможно было представить афишу МАМТ.

«Он был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей. Обладая даром блестящего комического баса, он создавал незабываемые образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике», Мендозы в «Обручении в монастыре» и дона Альфонсо в «Так поступают все женщины», – вспомнили в театре.

Там сообщили, что летом 2025 года Улыбин взял на себя новую задачу, став управляющим оперным коллективом. Его опыт и знание театра изнутри помогали труппе в реализации самых сложных творческих задач.

«Для коллектива МАМТ уход Романа Улыбина – невосполнимая личная утрата. Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души», – подчеркнули его коллеги.