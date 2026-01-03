Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.9 комментариев
В акции «Движения Первых» с Дедом Морозом приняли участие около 500 тыс. человек
Ежегодная акция «Российский детский Дед Мороз» собрала множество участников по всей стране и принесла праздничное настроение сотням тысяч людей.
Ежегодная всероссийская акция «Российский детский Дед Мороз» под эгидой «Движения Первых» объединила около 500 тыс. человек. За время проведения было организовано более 31 тыс. мероприятий.
Уникальность проекта в том, что роль добрых волшебников примеряют на себя дети и подростки. Они поздравляют работников разных сфер, которые вынуждены встречать праздники на своем посту, – от врачей до сотрудников коммунальных служб, полицейских, военных, кондукторов и волонтеров приютов.
Основное внимание организаторы уделяют не стоимости подарков, а вниманию и благодарности. Дети дарят открытки, поделки, домашнюю выпечку, вещи ручной работы.
В Воронежской области участники акции пришли поздравить лесника, который работает в Шиповом лесу даже в новогодние ночи.
«Лесник не ожидал такого поздравления и был очень удивлен и обрадован. Он нам показал свое хозяйство, мы кормили его домашних кроликов и слушали рассказы о его непростой работе», – рассказал Дмитрий Махно, сыгравший Деда Мороза.
В Республике Тыва дети поздравили чабана Дмитрия Кузнецова. Как сообщил участник акции Дугар Кара-Сал, они подарили ему открытки и в ответ получили угощение и прогулку на санях по пастбищу. В Москве юные участники акции посещали пекарей и кондитеров, а также поздравили сотрудников конного подразделения полиции, помогая заботиться о животных в праздничные дни.
В разных регионах страны активисты первым делом отметили труд сотрудников жизнеобеспечения – работников котельных, медиков, пожарных, полицейских, продавцов. Акция продлится до 14 января. Принять участие могут дети, наставники и представители общественных объединений, а регистрация доступна на сайте проекта и в социальных сетях.