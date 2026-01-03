Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп дал указание нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные цели, заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на американских официальных лиц.
Как она сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), подобные действия означают значительное ужесточение политики администрации Трампа в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Ранее очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.
МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.
Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.