  • Новость часаМадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российской экономике удались десять рекордных достижений
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    55 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    8 комментариев
    3 января 2026, 11:10 • Новости дня

    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал указание нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные цели, заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на американских официальных лиц.

    Как она сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), подобные действия означают значительное ужесточение политики администрации Трампа в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

    Ранее очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.

    3 января 2026, 09:41 • Новости дня
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    В Каракасе возле крупной военной базы прозвучали семь взрывов

    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (4)
    3 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение, а вооружённые силы приведены в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США, указ тподписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

    В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

    Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от каких-либо официальных заявлений, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о поступающих сообщениях о взрывах и появлении самолетов над Каракасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    «Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом, произошедших сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет», – написала она в соцсети X.

    Власти США пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений по этой ситуации.

    Вооруженные силы США подтвердили факт взрывов в столице Венесуэлы, но отказались обсуждать свою причастность, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. Представитель американской армии отметил, что Пентагон не располагает информацией по поводу участия Вашингтона в этих событиях.

    По данным издания, местные очевидцы сообщили, что слышали взрывы и наблюдали дым в районе авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы. В результате ЧП часть района осталась без электричества.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 16:00 • Новости дня
    Эрдоган анонсировал разговор с Трампом по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом варианты урегулирования конфликта на Украине.

    Разговор должен состояться в понедельник, 5 января, после саммита «Коалиции желающих» в Париже, передает ТАСС.

    «Я продолжаю контакты как с [президентом РФ Владимиром] Путиным, так и с Трампом. В понедельник вечером вновь поговорю с Трампом, мы обсудим урегулирование на Украине, проблему Палестины», – заявил турецкий лидер. В саммите от Турции будет участвовать глава МИД Хакан Фидан.

    Ранее в Турции сообщили о продолжении усилий по возобновлению стамбульских переговоров.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:58 • Новости дня
    Венесуэла обвинила США в попытках захватить нефть и минералы

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами, передает агентство Рейтер.

    Власти Венесуэлы обвинили США в попытках захватить контроль над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами, передает РИА «Новости». Официальный представитель правительства страны отметил: «Цель нападения США – взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы».

    Каракас также подчеркнул, что Вашингтону не удастся реализовать свои планы относительно ресурсов республики. Власти Венесуэлы убеждены, что смогут эффективно отстоять свои интересы и не допустят перехода полезных ископаемых под контроль Соединённых Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но воздержалась от официальных заявлений.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения данной ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по столице Венесуэлы.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле, передает ТАСС. В своём заявлении в соцсети X он сообщил: «В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение».

    Петро уточнил, что по столице страны был нанесён ракетный удар. Он подчеркнул необходимость немедленно собрать представителей ОАГ и ООН в связи с происходящим. Пока не известно, кто причастен к атаке, и нет официальных комментариев от властей Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от официальных заявлений.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители нескольких районов Каракаса, а также близлежащих городов Игероте и Ла-Гуайра, ночью услышали звуки стрельбы и взрывы, передает агентство Блумберг.

    В столице Венесуэлы Каракасе и городах Игероте и Ла-Гуайра была слышна стрельба, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, очевидцы рассказывают о звуках выстрелов сразу в нескольких районах – помимо самой столицы происшествия были отмечены и в ближайших населённых пунктах.

    В сообщении также отмечается: «Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла не делать официальных заявлений.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Каракасе и ряде других районов Венесуэлы были отмечены взрывы рядом с военными базами и аэропортами, среди которых особо пострадала база Фуэрте-Тиуна, сообщила испанская газета El Pais.

    Взрывы вблизи военных объектов и аэропортов в Каракасе и других районах Венесуэлы прогремели, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais. Сообщения о происшествиях активно распространяются в социальных сетях, где очевидцы публикуют фото и видео с клубами дыма на фоне городского пейзажа.

    По первоначальным сведениям, серия взрывов могла быть вызвана воздушными бомбардировками на территории крупнейшей военной базы страны – Фуэрте-Тиуна. Также отмечается, что атаки затронули авиабазу Ла-Карлота и другие объекты в столице, в том числе Музей революции, в котором покоятся останки бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

    Официальные власти пока не сделали заявлений о причинах и последствиях случившегося. Информация о пострадавших, а также материальном ущербе, отсутствует. Обстановка в столице остается напряжённой, многие жители обеспокоены происходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении и приведении вооруженных сил в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Трамп заблокировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку о продаже полупроводниковых активов американской компании Emcore фирме HieFo, которой управляет гражданин Китая, по соображениям национальной безопасности.

    Соответствующий указ опубликовал Белый дом, передает ТАСС. По информации газеты The Wall Street Journal, сделка оценивалась почти в 3 млн долларов и была согласована в 2024 году.

    «Сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми интересами или правами в активах Emcore, независимо от того, напрямую или косвенно, или через партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или иностранных акционеров <…>, также запрещается», – говорится в указе.

    Трамп подчеркнул, что обладает «убедительными доказательствами» того, что HieFo может предпринять действия, представляющие угрозу для безопасности США. По условиям соглашения большая часть активов Emcore, включая оборудование для производства микросхем и интеллектуальную собственность, должна была перейти к HieFo.

    Компании HieFo отводится 180 дней на продажу купленных активов под контролем межведомственного Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В американском Минфине отметили, что опасения вызваны доступом HieFo к запатентованным технологиям Emcore и возможностью вывоза микросхем из фосфида индия за рубеж.

    Ранее Трамп назвал китайские телефоны угрозой безопасности США.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:22 • Новости дня
    США призвали граждан немедленно отказаться от поездок в Венесуэлу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское посольство в Боготе рекомендовало гражданам США воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за сообщений о взрывах в Каракасе.

    Посольство США в столице Колумбии Боготе выпустило экстренное заявление с призывом к американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу, передает РИА «Новости». Диппредставительство объяснило эту меру информацией о сообщениях о взрывах в Каракасе и его окрестностях, что создало дополнительные риски для безопасности иностранцев.

    «Посольство США в Боготе информировано о сообщениях про взрывы в Каракасе (Венесуэла) и его окрестностях. Посольство США в Боготе (Колумбия) призывает американских граждан не ездить в Венесуэлу. Американские граждане, находящиеся в Венесуэле, должны укрыться», – отмечается в официальном заявлении.

    Посольство особо подчеркивает, что граждане США, уже находящиеся на территории Венесуэлы, должны принять необходимые меры предосторожности и не покидать своих убежищ, чтобы минимизировать возможные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооружённые силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.

    В Каракасе прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по столице Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые удары США по территории Венесуэлы остались без ответа со стороны средств ПВО страны из-за вероятного отключения систем реагирования, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий.

    Венесуэла, вероятно, не заметила первые удары США из-за отключённых систем реагирования, сообщает передает РИА «Новости». По анализу видеозаписей с места событий, средства ПВО страны не открывали ответного огня, а на земле фиксировались только взрывы.

    Обозреватель телеканала Fox News заявил: «Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам». Этот вывод основан на ранних кадрах, где отсутствуют признаки организованного противодействия.

    Журналисты Fox News считают, что это может говорить об отключении или временном выводе из строя систем раннего предупреждения в Венесуэле. Подробности о причинах этих сбоев пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Посол объявил о продолжении работы российского посольства в Венесуэле

    Посол Мелик-Багдасаров: Посольство России в Венесуэле продолжает работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники российского посольства в Венесуэле продолжают работу в полном составе и выполняют все государственные задачи, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    Он отметил, что над отдельными районами Каракаса наблюдается дым, однако российское посольство не пострадало, передает ТАСС.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов. Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:45 • Новости дня
    В Тбилиси заговорили о возможном отзыве Венесуэлой признания Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный грузинский дипломат Константин Жгенти в субботу в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Константин Жгенти, ранее – посол Грузии в Италии, Узбекистане, Кувейте и ряде других стран, посоветовал МИД «возможно, уже сейчас начать работу с оппозицией Венесуэлы».

    «Чтобы в будущем это привело к закрытию посольств», – отметил он.

    Венесуэла признала в 2009 году независимость Абхазии и Южной Осетии вслед за Россией и Никарагуа. Затем это также сделали Науру и Сирия.

    Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    МИД России анонсировал заявление из-за агрессии США против Венесуэлы

    Захарова: МИД выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Венесуэлы, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова подтвердила планы опубликовать позицию России на фоне заявлений властей Венесуэлы о действиях США, передает ТАСС.

    «В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», – сообщила дипломат.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Сообщалось, что взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    Financial Times назвала самого высокооплачиваемого чиновника ЕС
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве
    Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах украинцев в Сети
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Перейти в раздел

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Перейти в раздел

    В Прибалтике проиграна битва против «нового года по-московски»

    Празднование нового года для русских жителей Латвии превратилось в криминальное мероприятие – по крайней мере для тех, кто хотел отметить его в том числе по московскому времени. Почему «московский новый год» так раздражает власти латвийской столицы – и какой выход в этой ситуации русским удалось все же найти? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации