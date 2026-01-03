Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра
Жители нескольких районов Каракаса, а также близлежащих городов Игероте и Ла-Гуайра, ночью услышали звуки стрельбы и взрывы, передает агентство Блумберг.
В столице Венесуэлы Каракасе и городах Игероте и Ла-Гуайра была слышна стрельба, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, очевидцы рассказывают о звуках выстрелов сразу в нескольких районах – помимо самой столицы происшествия были отмечены и в ближайших населённых пунктах.
В сообщении также отмечается: «Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.
Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла не делать официальных заявлений.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по Каракасу.