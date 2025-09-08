Историк ответил на вопрос, почему нельзя было отдать Ленинград фашистам

Историк Дементьев: Ленинград был символом всего того, что хотел уничтожить лично Гитлер

Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках спецпроекта газеты ВЗГЛЯД «Время удивительных историй» Дементьев пояснил, что Ленинград был для Гитлера городом-символом, который подлежал полному уничтожению.

Он подчеркнул, что иллюзии о сохранении жизни жителей и исторических памятников города в случае сдачи оккупантам не имеют под собой оснований. Дементьев отметил: «Ленинград был символом всего того, что хотел уничтожить и лично Гитлер, и все нацистское руководство».

Историк напомнил, что нацисты в захваченных районах СССР намеренно уничтожали как мирное население, так и культурные ценности, а не просто оккупировали города. Примером стал Петергоф, где Большой Петровский дворец был превращен в руины. Дементьев уверен, что вся судьба Ленинграда оказалась бы такой же, если бы город был сдан.

В подтверждение своих слов он привел директиву штаба ВМС Германии от 29 сентября 1941 года, в которой прямо говорилось о решении Гитлера стереть Петербург с лица земли и не принимать капитуляцию города, чтобы не оставлять в живых даже его жителей. Историк напомнил также о термине «домицид», означающем намеренное уничтожение жизненного пространства какого-либо сообщества, приводя в пример разрушение Карфагена римлянами как аналогичный акт уничтожения целого народа.

Дементьев подчеркнул, что спасение Ленинграда стало подвигом не только ради самой победы, но и ради сохранения российского культурного и исторического наследия, доступного нам и сегодня.

8 сентября отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда, в этот день в 1941 году вокруг города сомкнулось блокадное кольцо.