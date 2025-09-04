Новорожденную нашли у мусоропровода в подъезде Всеволожска

В Ленобласти новорожденную нашли в коробке в подъезде дома

Tекст: Елизавета Шишкова

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по факту попытки убийства матерью новорожденного, передает ТАСС. Младенец был найден 4 сентября в коробке у мусоропровода в подъезде дома на Ленинградской улице в городе Всеволожске.

Ребенок поступил во всеволожскую больницу в 12:50 по московскому времени с весом 1970 граммов. По словам представителя областного комитета по здравоохранению, состояние девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации, получая всю необходимую медицинскую помощь.

Мать ребенка задержана и доставлена в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области. Всеволожская городская прокуратура начала проверку, а ход расследования уголовного дела находится под контролем ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из общежитий Москвы обнаружили тело новорожденной девочки.

Мать ребенка призналась в совершенном преступлении.