Карасин рассказал об отказе СССР разрешить базы США на Курилах

Сенатор Карасин сообщил об отказе Сталина позволить размещение авиабаз США на Курилах

Tекст: Евгения Караваева

Во время освобождения Курил глава советского правительства Иосиф Сталин получил от президента США Гарри Трумэна секретную телеграмму с просьбой о размещении американских авиабаз на островах, отмечает спецпроект Радио Sputnik – подкаст «Война на Востоке».

«Сталин, конечно же, отказал. Советский Союз не мог позволить себе иностранное военное присутствие на Курильских островах», – сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что Курилы и Сахалин были серьезно укреплены Японией к августу 1945 года, там находилось более 80 тыс. военных и девять аэродромов, рассчитанных на 600 самолетов.

По словам Карасина, Курильские острова были важным плацдармом для возможных атак на советскую территорию, о чем также писал участник операции капитан Василий Акшинский.

