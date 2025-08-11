Захарова осудила заявления Японии о Курильских островах и действиях СССР

Захарова: Курильские острова перешли к СССР и России на законных основаниях

Tекст: Антон Антонов

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курильских островов, сообщается на сайте МИД России.

Захарова отметила, что подобные трактовки событий середины ХХ века подтверждают реваншистские настроения современной Японии. Она подчеркнула, что Япония – единственная страна, не признавшая итоги послевоенного урегулирования, Токио стремится оправдать преступления «японской военщины» времен Второй мировой войны.

Захарова назвала заявления министра Японии «категорически неприемлемыми», отметив их особую циничность накануне 80-летия Победы над милитаристской Японией.

«Считаем подобную риторику недопустимой для государственного деятеля такого уровня и уж тем более неспособной как-либо изменить объективную реальность: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – заявила Захарова.

В преддверии памятной даты 3 сентября российская сторона вновь призвала Японию «осознать в полной мере ответственность за агрессию» и «принести искренние извинения за страдания, причиненные ее народам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ивая заявил, что правительство Японии строго придерживается курса по решению вопроса принадлежности четырех островов и заключению мирного договора. Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Токио.

В марте 2022 года после введения Японией санкций МИД России прекратил переговоры о мирном договоре, безвизовые обмены и совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах.