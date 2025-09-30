Эксперт Корнеев объяснил ужесточение контроля за тонировкой автомобилей

Tекст: Ирма Каплан

«В случае с тонировкой придется десяткам тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые еще недавно как хотели ездили под камерами и не платили штрафы, сдирать незаконную пленку. Перед правилами все равны», – сообщил Корнеев в беседе с ТАСС.

По его словам, устранять лазейки в нормативных актах приходится постоянно.

«Не всегда эти лазейки видны сразу, иногда годы уходят на их выявление», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал штрафовать водителей за использование съемных шторок и выдвижных пленок на стеклах автомобилей. Автоэксперты оценили идею запрета так называемой «иранской тонировки».