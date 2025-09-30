В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Эксперт Корнеев объяснил ужесточение контроля за тонировкой автомобилей
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает контроль за тонировкой автомобилей, как российских, так и с иностранными номерами, сообщил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
«В случае с тонировкой придется десяткам тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые еще недавно как хотели ездили под камерами и не платили штрафы, сдирать незаконную пленку. Перед правилами все равны», – сообщил Корнеев в беседе с ТАСС.
По его словам, устранять лазейки в нормативных актах приходится постоянно.
«Не всегда эти лазейки видны сразу, иногда годы уходят на их выявление», – добавил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал штрафовать водителей за использование съемных шторок и выдвижных пленок на стеклах автомобилей. Автоэксперты оценили идею запрета так называемой «иранской тонировки».