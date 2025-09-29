Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр призвал Киев уступить пятую часть территории

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина может отказаться от пятой части своей территории ради мирного разрешения конфликта, передает канал 360.

«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», – сказал Мадьяр в интервью Telex.

Он отметил, что венгерские власти всегда учитывают исторический опыт своей страны при принятии политических решений. По его словам, Венгрия – небольшое государство, и в случае ошибочного выбора может попросту исчезнуть. Мадьяр напомнил, что после Первой мировой войны Будапешт оказался перед необходимостью сложного выбора – продолжать вооруженную борьбу или согласиться на условия мира с потерей двух третей территории.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что, несмотря на болезненность этого решения, оно позволило стране выжить. По мнению Мадьяра, Украина сейчас стоит перед аналогичным выбором. Он считает, что Киеву необходимо решить, что важнее – сохранение жизнеспособности государства или попытка удержать несколько тысяч квадратных километров территории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Киеву вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

В Евросоюзе назвали ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что возвращение к границам 2022 года для Украины уже никто не рассчитывает.