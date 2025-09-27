Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Минобороны России разработало нормативный акт, расширяющий перечень заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе граждане не могут заключать контракт при мобилизации.
Минобороны России подготовило проект нормативного акта, который расширяет перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта при мобилизации, передает ТАСС. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, количество заболеваний, при которых граждане считаются ограниченно годными к военной службе и не могут заключать контракт, увеличивается с 26 до 35. В их число теперь включены болезни и последствия травм и ожогов век и глаз, а также вестибулярные расстройства и стойкое снижение слуха.
В расширенный список внесены болезни, аномалии и повреждения аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов и челюстно-лицевые аномалии. Помимо этого, ужесточены требования по деформациям и дефектам кистей, пальцев, стоп, последствиям переломов позвоночника, костей туловища, а также по поражениям костей и наличию инородных тел в веществе головного мозга или полости черепа.
Ранее Минобороны разработало изменения в постановление правительства для совершенствования системы медицинского освидетельствования военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине.
Минобороны России предложило пересмотреть категории годности к военной службе по состоянию здоровья и изменить категорию для военнообязанных с сифилисом на «годен с незначительными ограничениями».