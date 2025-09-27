Лавров: Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС

Лавров заявил об отсутствии планов России нападать на НАТО и Евросоюз

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и Евросоюз, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала странам альянса юридически закрепить гарантии безопасности, однако эти инициативы были проигнорированы. По словам министра, западные столицы продолжают обвинять Россию в планах нападения, хотя президент Владимир Путин неоднократно опровергал подобные утверждения.

Лавров подчеркнул, что любые враждебные действия против России встретят жесткий ответ.

«На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», – заявил Лавров.

Министр напомнил, что Москва по-прежнему готова к диалогу по вопросам безопасности.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически ведут войну против России, используя Украину как инструмент.

Глава МИД России отметил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности для России, Китая и всей Евразии.

Лавров также подчеркнул, что обсуждение западными политиками перспективы третьей мировой войны вызывает обеспокоенность на фоне усиливающейся милитаризации Европы.