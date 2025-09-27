Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и Евросоюз, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и Евросоюз, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала странам альянса юридически закрепить гарантии безопасности, однако эти инициативы были проигнорированы. По словам министра, западные столицы продолжают обвинять Россию в планах нападения, хотя президент Владимир Путин неоднократно опровергал подобные утверждения.
Лавров подчеркнул, что любые враждебные действия против России встретят жесткий ответ.
«На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», – заявил Лавров.
Министр напомнил, что Москва по-прежнему готова к диалогу по вопросам безопасности.
Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически ведут войну против России, используя Украину как инструмент.
Глава МИД России отметил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности для России, Китая и всей Евразии.
Лавров также подчеркнул, что обсуждение западными политиками перспективы третьей мировой войны вызывает обеспокоенность на фоне усиливающейся милитаризации Европы.