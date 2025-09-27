Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Филиппо обвинил ЕС и Киев в провоцировании масштабного конфликта в Европе
Европа прилагает максимум усилий, чтобы спровоцировать конфликт с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявления западных лидеров о предполагаемой причастности Москвы к инцидентам с дронами.
Политик подчеркнул: «Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте. Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на подобные провокации под ложным флагом!», передает РИА «Новости».
Филиппо также обратился к французским властям с призывом полностью прекратить участие страны в этом конфликте. Он потребовал, чтобы Франция не отправляла на Украину «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было.
Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.