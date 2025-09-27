Tекст: Дарья Григоренко

Политик подчеркнул: «Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте. Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на подобные провокации под ложным флагом!», передает РИА «Новости».

Филиппо также обратился к французским властям с призывом полностью прекратить участие страны в этом конфликте. Он потребовал, чтобы Франция не отправляла на Украину «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было.

Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.