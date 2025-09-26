Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременной встречу с главой Росатома

Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал своевременной встречу с главой Росатома Лихачевым
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Москве своевременной для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
Гросси подчеркнул, что обсуждение коснулось как безопасности станции, так и вопросов охраны, передает РИА «Новости».
«Своевременная встреча с главой Росатома Алексеем Лихачевым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее Росатом в Telegram-канале сообщил, что в пятницу в Москве во время Глобального атомного форума «Мировая атомная неделя» прошла встреча Лихачева и Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Накануне президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Гросси. Российский лидер отметил конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ по всем направлениям.