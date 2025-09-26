Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Польша восстановила количество оформляемых машин на границе с Белоруссией
Польша возобновила оформление автомобилей на пунктах Брест и Козловичи
Движение легковых автомобилей на польско-белорусской границе вновь идет в штатном режиме, количество оформляемых машин вернулось к прежним значениям.
Польская сторона восстановила объем оформления транспортных средств на пунктах пропуска «Брест» и «Козловичи», передает ТАСС. Эти переходы возобновили работу в ночь на 25 сентября, после временного закрытия границы со стороны Польши.
По данным пресс-службы белорусского Государственного таможенного комитета, сейчас фиксируется положительная динамика приема легкового транспорта в сравнении с тем периодом, когда граница была закрыта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши о закрытии границы шагом против Китая. Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.
Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии.