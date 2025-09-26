Посольство Польши призвало своих граждан покинуть Белоруссию

Tекст: Ирма Каплан

С 25 сентября 2025 года возобновлено пограничное движение в пунктах пропуска Республики Польша с Белоруссией, для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового сообщения открыт пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче, сообщается польском диппредставительстве.

«Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь», – сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

Там предупреждают, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться невозможной.

«Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», – призывают сограждан польские дипломаты.

Напомним, 12 сентября Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский 23 сентября

подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.



