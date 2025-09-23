Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией

Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Глава МВД Польши Кервиньский распорядился открыть границу с Белоруссией
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.
Ограничения действовали с 12 сентября на время учений «Запад-2025» и касались нескольких контрольно-пропускных пунктов, передает ТАСС.
«Я только что подписал распоряжение, согласно которому завтра ночью в 00.00 (01.00 мск 25 сентября) возобновится движение на пунктах пропуска на границе Польши с Белоруссией», – сообщил министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Напомним, 12 сентября Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.