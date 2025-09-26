Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактический прием для переговорного процесса, передает ТАСС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству.
«Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», – предположила Захарова.
Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии и заявил об отсутствии прогресса на поле боя в течение нескольких недель.
В НАТО признали, что остановить вооруженные силы России невозможно.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание всю поступающую из США информацию, включая данные по публичным и закрытым каналам. Ушаков также допустил, что Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть собеседникам.