  Новость часаНа дороге между Псковом и Петербургом два поезда поменяли маршрут после взрыва
    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    ВСУ ударили «Градом» по брянскому поселку
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России
    Трамп назвал экс-директора ФБР худшим из людей
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    26 сентября 2025, 08:23 • Новости дня

    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактический прием для переговорного процесса, передает ТАСС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству.

    «Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», – предположила Захарова.

    Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии и заявил об отсутствии прогресса на поле боя в течение нескольких недель.

    В НАТО признали, что остановить вооруженные силы России невозможно.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание всю поступающую из США информацию, включая данные по публичным и закрытым каналам. Ушаков также допустил, что Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть собеседникам.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (26)
    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (10)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США, включая сообщения по публичным и закрытым каналам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Россия учитывает все сигналы, которые поступают из Соединенных Штатов как по официальным, так и по закрытым каналам, заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости» .

    «Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам, все это учитывается в нашей позиции», – подчеркнул Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

    Ранее Ушаков допустил, что Дональд Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами. Ушаков отметил, что такие высказывания могут быть попыткой подыграть собеседникам.

    Комментарии (5)
    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 14:27 • Новости дня
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией

    Орбан объяснил Трампу значение закупок российских энергоресурсов для Венгрии

    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разъяснительную беседу с президентом США Дональдом Трампом относительно позиции Будапешта по энергетическому сотрудничеству с Россией, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш на брифинге для прессы.

    «Для Венгрии с точки зрения ее будущего, с точки зрения энергетической безопасности, с точки зрения сохранения коммунальных расходов, ключевым является сохранение экономических отношений между Венгрией и Россией в области закупок энергоресурсов. Вчера вечером премьер-министр подробно разъяснил нашу позицию президенту США», – подчеркнул Гуйяш, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментируя высказывание президента США о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Трамп резко сменил тон после выступления на Генассамблее ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публично критикуя ООН и мировых лидеров, Дональд Трамп на закрытых встречах демонстрировал поддержку организации и шел на примирение, пишет пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал страны на Генассамблее ООН, заявив, что организация бесполезна, а другие государства «идут к черту», передает The New York Times. Однако на закрытой встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Трамп неожиданно заявил: «Наша страна поддерживает ООН на 100%. И я считаю, что потенциал ООН невероятен, действительно невероятен».

    Как отмечают журналисты, подобная резкая смена риторики стала привычной для мировых лидеров, которые различают публичного агрессивного Трампа и более дружелюбного в личных разговорах. Во время публичных выступлений Трамп часто критикует и унижает иностранных коллег, а затем, оставшись с ними наедине, проявляет уступчивость и даже ищет компромисс.

    На саммите ООН иностранные дипломаты предпочли не спорить с Трампом, а поддерживать с ним хорошие отношения, опасаясь его непредсказуемости.

    Источник газеты приводит слова Ричарда Гоуэна из International Crisis Group: «Лидеры заговорчески старались быть максимально любезными с Трампом, боясь, что произойдет, если он рассердится». Многие лидеры после резкой критики всё равно стремились к личным встречам с американским президентом, осыпая его комплиментами.

    Несмотря на примирительный тон на встрече с Гутеррешем, администрация Трампа продолжает сокращать финансирование ООН и выводить США из ряда агентств, а также из Парижского соглашения по климату. Даже после насмешливых замечаний в адрес Европы из-за закупок российского топлива, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Трампа на личной встрече, заявив: «Трамп абсолютно прав. Мы этим занимаемся».

    После переговоров европейским лидерам удалось убедить Трампа изменить позицию по вопросу Украины: ранее он призывал Киев уступить территории ради мира, но теперь выразил уверенность в победе Украины при поддержке НАТО. Бывший вице-президент Камала Харрис вспоминает в мемуарах, что Трамп мог быть крайне резким публично, но обаятельным и даже дружелюбным в личном разговоре – «он мошенник и прекрасно этим владеет».

    Ярким примером двойственной тактики Трампа стала его встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва. Хотя в своей речи Трамп обвинял бразильские власти в репрессиях и цензуре, за кулисами оба лидера тепло обнялись, и Трамп позже сказал: «Мы договорились встретиться на следующей неделе. Он мне понравился, и, похоже, я ему тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов должностных лиц организации. Трамп запретил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по территории России. Несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента во время его выступления на Генассамблее ООН.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пересмотрев свою позицию по конфликту на Украине, президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США, сообщает Bloomberg.

    Трамп внезапно изменил свою позицию по ситуации на Украине, заявив, что Киев «способен вернуть утраченные территории при поддержке Европы». Однако Трамп не озвучил новых шагов по оказанию военной помощи Украине или ужесточению санкций против России, сосредоточив давление на европейских союзников, передает Bloomberg.

    Публично украинские и европейские политики приветствовали изменение тона Трампа, но в частных беседах выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон оставляет основную ответственность за исход конфликта Европе. В то же время в речи на Генассамблее ООН Трамп подчеркнул необходимость применения Евросоюзом высоких тарифов против стран, увеличивших закупки российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

    Экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Трамп действительно «просто хочет задеть Путина, но не дает понять, что собирается что-то делать». Источники отмечают, что Трамп по-прежнему отказывается от жестких шагов против Москвы, несмотря на эскалацию со стороны России.

    Ранее Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 04:05 • Новости дня
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    «Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.

    Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший  президент США Джо Байден.

    Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне в некоторых случаях.

    «Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что подписал указ, разрешающий применение смертной казни в некоторых судебных процессах в Вашингтоне, округ Колумбия», – передает Reuters.

    В меморандуме для генпрокурора США, который позднее опубликовал сайт Белого дома, сказано, что угрозы общественной безопасности в столице США сделали данное решение Трампа необходимым.

    «Федеральный закон предусматривает смертную казнь для преступников, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений. Смертная казнь является неотъемлемой частью того, как наша судебная система пресекает и наказывает наиболее предосудительные преступления, которые часто связаны с ужасными и смертоносным насилием против невинных американцев», – сказано в документе.

    Трамп напоминает, что восстановление высшей меры наказания на федеральном уровне было приоритетом для его администрации с первого дня работы.

    В сентябре Трамп выражал надежду на смертную казнь для предполагаемого убийцы Чарли Кирка. При этом в марте Брэд Сигмон стал первым за 15 лет заключенным в США, которого казнили методом расстрела, казнь совершили в Южной Каролине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

    «Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

    Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

    На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

    Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

    США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и  потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков увидел мирный настрой США по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль продолжает исходить из того, что в Соединенных Штатах сохраняется политическая воля к продвижению мирного урегулирования на Украине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Вашингтоне звучит разная риторика, но «пока Кремль исходит из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного регулирования на Украине», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что Кремль поддерживает эти усилия и Россия остается открытой для выхода на трек мирных переговоров.

    Пресс-секретарь президента заявил также, что заявления Вашингтона о последствиях для России в случае отказа от добросовестных переговоров не противоречат заявляемому желанию США урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США. Дмитрий Песков объяснил высказывание Трампа о России влиянием встречи с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей.

    Комментарии (0)
    Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА
    Власти ДНР заявили о сжигании ВСУ тел погибших в Кировске
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    Венгрия обвинила ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу»
    Ученые НАСА допустили ядерный удар по астероиду 2024 YR4 – «убийце городов»
    В Москве нашли мертвым экс-главу транспортного комитета Петербурга

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

      Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

      0 комментариев
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      9 комментариев
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      6 комментариев
    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации