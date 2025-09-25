Tекст: Вера Басилая

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.