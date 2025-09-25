  • Новость часаЛукашенко пообещал передать Путину сообщения от США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фон дер Ляйен ищет в небе Балтики повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Песков: Россия ждет реакции США на инициативу Путина по ДСНВ
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Трамп пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 22:05 • Новости дня

    WP: В НАТО признали, что остановить ВС России невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева у Украины не хватит военных ресурсов для сдерживания продвижения Вооруженных сил России, остановить российскую армию невозможно, сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

    Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

    В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

    По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 07:46 • Новости дня
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских войск по военному полигону в Черниговской области количество потерь среди ВСУ достигло трехсот человек, уничтожено несколько ангаров с техникой, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточненные потери украинских войск при ударе по полигону в Черниговской области составили до 300 человек, передает ТАСС. Сообщается, что был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер» по полигону Гончаровский, в результате чего уничтожен заглубленный штаб, три ангара с техникой, а также контейнеры с беспилотниками дальнего действия.

    Потери понесли несколько подразделений украинской армии, в том числе 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 111-я отдельная бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес». Уничтожены двенадцать автомобилей украинских сил.

    В Сухопутных войсках ВСУ ранее подтвердили, что избежать потерь среди личного состава не удалось, есть также раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные признали удар ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Черниговской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил массовые скопления военных после ракетных атак по учебным центрам.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам

    Медведев предупредил Зеленского о невозможности укрыться от российского оружия

    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Зампред Совбеза России в Max прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий».

    «Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся», – заявил Зеленский.

    Медведев в ответ заявил, что Зеленскому стоит помнить другое: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

    Ранее Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (18)
    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (10)
    25 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кировске на севере ДНР штурмовые подразделения «Запад» ликвидировали окруженную группу бойцов ВСУ, которых командование оставило без связи и боекомплекта, сообщили в российских силовых структурах.

    Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.

    В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».

    В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 11:06 • Новости дня
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии

    Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В последние месяцы отмечается увеличение числа офицеров СБУ и украинских военных, командированных в Молдавию, что свидетельствует о подготовительных действиях Киева к возможному военному конфликту, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

    По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

    Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

    «Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

    По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

    Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

    Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ

    Ударами поражены железнодорожные узлы в четырех областях Украины

    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    Железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины были поражены ударами, что привело к остановке эшелонов с военными грузами для ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары были нанесены как по железнодорожным узлам, так и по подстанциям. В результате, по данным подпольщиков, часть военной техники уничтожена, а движение поездов с военными грузами остановлено.

    Лебедев отметил, что в Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам и местам дислокации военных, где подтверждено уничтожение небольших групп до 30 военных с бронетехникой в каждой. В селе Ястребиново в Николаевской области и в Кировоградской области также были поражены железнодорожные станции, и сейчас составы с военной техникой растаскиваются по частям тепловозами.

    Особо подчеркивается, что ключевой железнодорожный узел был поражен в Жмеринке Винницкой области, где удар пришёлся по инфраструктуре перевозок. Эти действия значительно осложнили транспортировку военных грузов для ВСУ через указанные регионы.

    Также в Черниговской области был нанесен удар по крупному гарнизону и учебному центру ВСУ в Гончаровском. Лебедев заявил: «Гончаровское – крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели – ПВО, склады и личный состав». По его словам, зафиксированы удары и по Нежину с окрестностями в ту же ночь.

    Ранее подполье сообщало, что в Харьковской области уничтожили группу наемников из стран Южной Америки.

    Подполье также отмечало, что был нанесен удар по цехам сборки беспилотников ВСУ в Борисполе. Также ВС России поразили базу истребителей F-16 ВСУ под Полтавой.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева, сообщила Financial Times.

    Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их в военных неудачах Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, президент США в течение нескольких месяцев добивался от Киева признания российских территорий, однако недавно изменил позицию, отметив в Truth Social, что Украина «могла бы вернуть все свои земли» при поддержке Евросоюза.

    Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп стремится возложить всю ответственность за поддержку Украины именно на Европу. Представитель Германии заявил, что американский лидер «задал очень высокую планку», а другой источник в ЕС полагает, что Трамп готовит для себя «запасной выход» для обвинения Европы в случае провала.

    Собеседники Financial Times отмечают, что в Евросоюзе многие уже не считают Трампа надежным союзником. При этом в некоторых европейских правительствах его позиция вызвала положительный отклик.

    Ранее Трамп публично призывал страны Европы немедленно прекратить закупки российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (12)
    25 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России заняли территорию шахты №6 на севере Северска, где ранее были оборудованы укрепленные позиции и система снабжения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения заняли территорию шахты №6 на северной окраине Северска в Донецкой Народной Республике, где ранее были созданы укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, украинские бойцы превратили шахту в хорошо оборудованный оборонительный пункт с разветвленной системой снабжения. На промышленных трубах были установлены средства связи и обнаружения.

    Марочко уточнил, что вокруг шахты ВСУ развернули наблюдательные посты и опорные пункты, за которые сейчас продолжаются бои. По словам эксперта, российские силы обладают стратегическим преимуществом благодаря ранее занятым высотам, что позволяет им контролировать значительную часть северных окраин города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 16:54 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    @ Vихаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В случае атаки на российский самолет со стороны НАТО такая ситуация будет приравнена к началу войны, отметил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Такое заявление сделал посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL, передает RT. На прямой вопрос журналиста о возможной реакции Москвы при сбитии российского самолета страной Североатлантического альянса, Мешков подчеркнул: «Это будет война».

    Посол уточнил, что самолеты НАТО регулярно нарушают воздушное пространство России, однако российская сторона не предпринимает ответных действий и не сбивает эти воздушные суда. Дипломат добавил, что Россия действует сдержанно, несмотря на провокационные действия со стороны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти планируют принять закон, разрешающий сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, таких как Белоруссия и Украина.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения российского воздушного пространства странами альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что сбитие истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, также рассматривается.

    Комментарии (17)
    25 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    В Грузии Зеленского призвали «промыть рот» перед критикой другой страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа резко высказался после заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского с трибуны ООН о ситуации в Грузии, которую он охарактеризовал как потерянную в Европе.

    «Этот человек, так называемый политик, осмелился снова негативно высказаться о нашей стране, и очень важно, под каким углом – когда речь идет о правах человека. Поступая так, он оскорбляет, прежде всего, население своей страны – оставшееся население этой страны», – приводит слова Кирцхалиа телеканал «Рустави 2».

    Парламентарий призвал Зеленского перед тем, как говорить о правах человека,  посмотреть на заключение Европейской комиссии и отметить, где сегодня находится его страна.

    «По каждому направлению, будь то коррупция, свобода СМИ, права человека или что-то еще. Тогда эта марионетка должна посмотреть на заключение Европейской комиссии, где находится наша страна, тогда и поговорим. А пока он собирается с духом, как его высокопоставленные чиновники, говорить о нашей стране и открыто призвать к войне, эта марионетка должна сначала промыть рот и только потом говорить о Грузии», – заявил Кирцхалиа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Хинштейн: Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    В результате падения дрона был задет один из объектов на территории строящейся станции, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    «Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», – заявил Хинштейн.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    В марте Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 07:31 • Новости дня
    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка, может столкнуться с запретом на въезд в Россию, говорится в материалах российских правоохранительных органов.

    Наличие оснований для отказа в разрешении на въезд Данилко содержится в материалах правоохранителей, передает РИА «Новости».

    Данилко получил известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

    После 2022 года артист неоднократно выступал с негативными заявлениями в адрес России и властей страны.

    В июне сообщалось, что украинские власти не собираются наказывать Данилко за выступления на русском языке.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    Комментарии (9)
    Главное
    Лукашенко объявил о скорой поставке комплексов «Орешник» в Белоруссию
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    В Москве нашли мертвым экс-главу транспортного комитета Петербурга
    Bosch объявил о сокращении 13 тыс. рабочих мест
    ФИФА назвала талисманы чемпионата мира 2026 года
    В Москве нашли место для скульптуры «Большая глина»

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      6 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      6 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации