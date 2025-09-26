Трамп заявил о необходимости остановиться в украинском конфликте

  • Новость часаУвеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Белой Березке в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Минюст США поручил подготовить расследование против фонда Сороса
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    3 комментария
    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня

    Трамп заявил о необходимости остановиться в украинском конфликте

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    Комментарии (23)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (51)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе на стене колоннады Западного крыла, которая проходит вдоль Розового сада, вместо рамок для фотографий были замечены листы коричневой бумаги, а над ними золотой краской написаны слова «Президентская Аллея славы».

    Американский президент Дональд Трамп сообщил репортеру Daily Caller, что на Аллее разместят черно-белые портреты Трампа и предыдущих президентов в золотых рамах, пишет Independent. Глава Белого дома сказал, что вдохновлен аналогичной президентской Стеной славы, которую, по его словам, он видел в отеле Hilton.

    Пока неясно, повесит ли администрация портрет бывшего президента Джо Байдена. В интервью Daily Caller Трамп пошутил, что повесит фотографию автопера вместо Байдена, намекая на заявления республиканцев о том, что сотрудники администрации бывшего американского лидера использовали автоперо для принятия решений вместо его самого.

    Подобная шутка появлялась в Truth Social Трампа в марте2025 года и репост фото якобы нового вида Аллеи славы сделал 16 марта на свою страницу вице-президент США Джей Ди Венс.

    При этом портал Hill сообщает, что в среду, 24 сентября, Белый дом открыл Президентскую Аллею славы, на которой размещены портреты всех руководителей США за исключением Джо Байдена.

    На фотографиях и видео новой экспозиции, опубликованных сотрудниками Белого дома в социальных сетях, видны золотые рамки портретов бывших президентов. Однако на месте Байдена Белый дом установил фотографию авторучки с его подписью.

    Трамп уже перенес портреты бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего из Белого дома на лестничный пролет. Портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Восточном крыле также был заменен портретом Трампа. По данным Politico, президент разместил в Белом доме как минимум пять своих портретов, созданных поклонниками.

    На Аллее славы будут размещены портреты президентов в порядке смены администраций.

    Новая Президентская Аллея славы находится рядом с недавно отреставрированным Розарием, где теперь есть известняковая терраса для стульев и столов в стиле Мар-а-Лаго. Белый дом также установил акустическую систему, которая позволяет Трампу воспроизводить музыку по своему вкусу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена. В июне Дональд Трамп резко осудил помощников экс-президента Джо Байдена за имитацию его подписи на важных государственных документах с использованием автоматического устройства.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает усилия США по достижению мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», – заявил Сийярто в соцсети.

    Он также заявлял, что считает нереалистичным требование США ко всем европейским странам отказаться от российских энергоносителей. Сийярто объяснил, что для Венгрии отказ невозможен не из-за политических или идеологических причин, а по причине «физической реальности»: страна не сможет обеспечить себя энергоресурсами без российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    Комментарии (8)
    23 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию

    Макрон: Трамп не может получить Нобелевскую премию из-за конфликта в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Франции подчеркнул, что Нобелевская премия мира не может быть вручена Дональду Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не прекратит конфликт в секторе Газа, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул: «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт».

    По словам французского президента, Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности для урегулирования ситуации, так как продолжают поставлять Израилю вооружения, используемые в военной операции в Газе. Макрон призвал Вашингтон оказать давление ради прекращения боевых действий, освобождения 48 заложников у ХАМАС и открытия гуманитарных коридоров.

    Он выразил надежду, что в ближайшие часы по итогам переговоров представители США смогут выработать надежный план урегулирования. Ранее в NBC сообщили, что Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, но не уверен в своей победе. 13 августа Белый дом опубликовал список лидеров семи стран, поддержавших выдвижение Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Дональд Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды. Сам Трамп заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии.

    Комментарии (10)
    25 сентября 2025, 01:10 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал остановку эскалатора, сбой телесуфлера и проблемы со звуком доказательствами саботажа ООН.

    Дональд Трамп заявил, что в ООН произошло «три акта саботажа» в связи с его выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-го сентября, опубликовав в своей социальной сети Truth Social пространное заявление с подробным описанием инцидентов.

    Трамп сначала упомянул эскалатор, который внезапно остановился, стоило ему шагнуть на ступень.

    «Мы с Меланьей чуть не упали лицом вниз на острые края стальной лестницы. Нам удалось избежать катастрофы только потому, что я крепко держался за поручень», – цитирует Трампа корейская Chosun Daily.

    Он назвал это «явным актом саботажа», сославшись на сообщение британских СМИ о том, что сотрудники ООН «пошутили об отключении эскалатора». Он также потребовал, чтобы виновные были арестованы.

    Второй инцидент был связан со сбоем в работе телесуфлера.

    «Когда я начал свою речь перед миллионами телезрителей и мировыми лидерами, телесуфлер полностью отключился. После эскалатора – был теперь телесуфлер – да что это за место такое? Я произнес речь без телесуфлера, и устройство возобновило работу примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила восторженные отзывы», – добавил глава Белого дома.

    Трамп отметил и третью проблему: аудиосистема в зале была отключена, из-за чего мировые лидеры не могли слышать его без наушников для перевода.

    «Сразу после выступления я спросил Меланью, сидевшую в первом ряду: «Ну как я справился?» На что она ответила: яЯ не расслышала ни единого твоего слова».

    Трамп назвал вышеописанное «тройным саботажем со стороны ООН».

    «Им должно быть стыдно. Я направил копию этого сообщения Генеральному секретарю с требованием немедленного расследования. Записи с камер видеонаблюдения эскалатора и записи, связанные с кнопкой аварийной остановки, должны быть сохранены, и Секретная служба США также привлекается к расследованию. Неудивительно, что ООН не справляется со своей ролью», – резюмировал раздраженный Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, были ли телесуфлер и эскалатор, на которые пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны во время проведения Генассамблеи ООН.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что напугало в ООН охрану президента Америки.

    Комментарии (11)
    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    Комментарии (11)
    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа, что Россия – это «бумажный тигр», заявил, что Россия, скорее всего, медведь, а бумажных медведей не бывает.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию можно назвать «бумажным тигром», передает радио РБК.

    Песков подчеркнул, что Россия не ассоциируется с тигром и тем более с бумажным, а традиционно воспринимается как медведь. По его словам, понятие «бумажных медведей» не бывает.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые контролировал Киев, при поддержке Европы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    Комментарии (9)
    24 сентября 2025, 08:35 • Новости дня
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    @ IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Секретная служба проверяет, могли ли неисправности эскалатора и телесуфлера на Генассамблее ООН, о которых говорил Дональд Трамп, быть результатом взлома.

    Секретная служба США начала расследование по поводу возможного взлома эскалатора и телесуфлера на Генассамблее ООН, о проблемах с которыми ранее публично заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Во время своего выступления с трибуны ГА ООН Трамп рассказал: «Я получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор». Сообщается, что во время прибытия в штаб-квартиру ООН Трамп застрял на эскалаторе, что стало поводом для его заявления.

    Секретная служба США проверяет, мог ли быть совершен преднамеренный взлом оборудования, чтобы создать неудобства для президента.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Источники в ООН отметили, что остановка эскалатора произошла из-за случайного срабатывания предохранительного механизма, однако окончательных выводов следствие пока не озвучило.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной

    Песков заявил об ошибочности заявлений Трампа о возможности Киева отвоевать территорию

    Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиции Киева сегодня значительно ухудшились по сравнению с предыдущим периодом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о перспективах Киева вернуть свои территории военным путем, заявил, что такие заявления ошибочны, передает ТАСС.

    Песков отметил, что «ситуация сейчас другая» и, по его словам, позиции Украины стали значительно хуже. Он также подчеркнул: «Я еще раз повторяю, они будут и дальше только ухудшаться».

    Песков добавил, что идеи о возможности Киева отвоевать что-либо считаются в Москве неправильными и ошибочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин пояснил, что Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев.

    Комментарии (0)
    Главное
    Росэнергоатом сообщил об атаке дрона ВСУ на объекты Курской АЭС-2
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    В Москве нашли мертвым экс-главу транспортного комитета Петербурга
    Bosch объявил о сокращении 13 тыс. рабочих мест
    ФИФА назвала талисманы чемпионата мира 2026 года
    В Москве нашли место для скульптуры «Большая глина»

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      6 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      6 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации