Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки Харьковской области и Ямполя в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и семь складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Андреевки, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково и Волчанском.

ВСУ пари этом потеряли до 170 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Родинского и Торского ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 530 военнослужащих, бронемашина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Орлов Днепропетровской области, Новогригоровки и Полтавки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Веровки, Веселого, Садового и Тягинки Херсонской области.

Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина «Казак», шесть безэкипажных катеров, четыре станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске.

Накануне отмечалось, что российские военные продолжали зачистку Кировска от остатков ВСУ.

ВС России уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР.