Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.

По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.

В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».

В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.