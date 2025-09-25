Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Войска России уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
В Кировске на Украине штурмовые подразделения «Запад» ликвидировали окруженную группу бойцов ВСУ, которых командование оставило без связи и боекомплекта, сообщили в российских силовых структурах.
Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.
По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.
В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».
В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.