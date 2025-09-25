Прокуратура потребовала конфискации спорткомплекса «Метростроя» из-за махинаций «Метростроя»

Tекст: Вера Басилая

Генпрокуратура потребовала конфискации спорткомплекса у станции метро «Чкаловская» в Петербурге из-за махинаций с бюджетными средствами при строительстве объектов, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство считает, что руководство ОАО «Метрострой» использовало средства, выделенные на строительство метро, для возведения спортивного клуба, который затем был передан подконтрольной им структуре ООО «Метропаркинг».

По данным Генпрокуратуры, в 2011 году Александров-младший, один из руководителей «Метростроя», заключил инвестиционный договор с директором «Метропаркинг» Айдаром Ермаковым, с которым его связывали неформальные отношения. В результате клуб был построен на участке по Левашевскому проспекту, при этом «Метропаркинг» не имел ни ресурсов, ни технической базы для реализации проекта, а все работы и снабжение осуществлялись силами и средствами «Метростроя». Всего на строительство было потрачено более 1,292 млрд руб., но объект оказался в собственности «Метропаркинга».

В дальнейшем, как считает прокуратура, комплекс использовался руководством «Метростроя» и аффилированными лицами для личного и коммерческого обогащения. Нецелевое расходование средств подтверждено материалами возбужденного уголовного дела о растрате в особо крупном размере против Александрова-младшего. Кроме того, экономически необоснованные вложения в «Метропаркинг» стали одной из причин признания «Метростроя» банкротом в 2021 году.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал инвестиционный договор и действия сторон недействительными, а спорные объекты – спорткомплекс, подстанцию и холодильную станцию – вернул в конкурсную массу «Метростроя». Теперь Генпрокуратура настаивает на конфискации этих объектов в доход государства как имущества, полученного коррупционным путем.

Напомним, следствие заявило, что Александров обеспечил подписание договоров на заведомо невыгодных для «Метростроя» условиях. В результате долг ООО «Метропаркинг» свыше 729 млн рублей переходил к ООО «Циклон КЗС» с ценой уступки 70%. «Метрострой» терял право требования долга и имущества «Метропаркинга».

О задержании Александрова стало известно в декабре 2019 года.