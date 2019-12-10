Гендиректор «Метростроя» задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор компании «Метрострой» Николай Александров, сообщила пресс-служба организации.

«9 и 10 декабря генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах, между тем, сообщил об обысках в компании, которые прошли накануне.

В начале 2019 года власти Санкт-Петербурга заявили о расторжении контрактов на строительство трех линий метро с ОАО «Метрострой» на общую сумму в 92,3 млрд рублей, так как компания не справлялась с обязательствами даже при условии докапитализации.