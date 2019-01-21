Власти Петербурга расторгли контракт по строительству трех линий метро

Власти Санкт-Петербурга заявили о расторжении контрактов на строительство трех линий метро с ОАО «Метрострой» на общую сумму в 92,3 млрд рублей, сообщает комитет города по развитию транспортной инфраструктуры.

«Для комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) принятое решение было чрезвычайно сложным и болезненным. Однако глубокий анализ текущего экономического состояния ОАО «Метрострой» показал, что компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить ОАО «Метрострой» дополнительные банковские гарантии и кредиты», – поясняется в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

В тексте также отмечается, что компания до этого задерживала сроки сдачи участка Невско-Василеостровской линии метро, не выполняла план строительно-монтажных работ по участку Фрунзенско-Приморской линии.