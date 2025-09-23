Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Туск объявил о скором открытии границы Польши с Белоруссией
Пограничные пункты между Польшей и Белоруссией вновь начнут работу в полночь со среды на четверг, после временного закрытия из-за учений.
Пограничные переходы на польско-белорусской границе будут открыты в ночь на 25 сентября, передает ТАСС. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время обращения к правительству. Он уточнил, что в полночь со среды на четверг все закрытые ранее пункты вновь начнут функционировать.
По словам Туска, решение принято после завершения военных учений «Запад-2025», из-за которых граница была закрыта с 12 сентября. Прямая трансляция выступления премьера велась польским телеканалом TVP Info.
Туск также подчеркнул, что открытие границы позволит нормализовать передвижение граждан и грузов между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.
Государственный пограничный комитет Белоруссии не получал официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска. Польские власти планируют поэтапное открытие границы с Белоруссией, и первым этапом будет запуск железнодорожного сообщения.