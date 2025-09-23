Туск объявил о скором открытии границы Польши с Белоруссией

  • Новость часаЭксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели
    Военный эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона из-за Трампа
    Бывшая помощница Байдена рассказала о получении гражданства России
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию
    Председателя Совета судей Момотова заподозрили в связях с криминалом
    Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    27 комментариев
    23 сентября 2025, 15:52 • Новости дня

    Туск объявил о скором открытии границы Польши с Белоруссией

    Польша решила открыть закрытые переходы на границе с Белоруссией

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничные пункты между Польшей и Белоруссией вновь начнут работу в полночь со среды на четверг, после временного закрытия из-за учений.

    Пограничные переходы на польско-белорусской границе будут открыты в ночь на 25 сентября, передает ТАСС. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время обращения к правительству. Он уточнил, что в полночь со среды на четверг все закрытые ранее пункты вновь начнут функционировать.

    По словам Туска, решение принято после завершения военных учений «Запад-2025», из-за которых граница была закрыта с 12 сентября. Прямая трансляция выступления премьера велась польским телеканалом TVP Info.

    Туск также подчеркнул, что открытие границы позволит нормализовать передвижение граждан и грузов между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не получал официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска. Польские власти планируют поэтапное открытие границы с Белоруссией, и первым этапом будет запуск железнодорожного сообщения.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (22)
    22 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    В Анталье прогремел мощный взрыв, есть жертвы и пострадавшие

    Взрыв на рынке Антальи привел к гибели человека и ранениям троих

    Tекст: Евгения Караваева

    В турецкой провинции Анталья на оптовом рынке в Демре произошел взрыв, в результате которого погиб человек, есть пострадавшие.

    В турецкой провинции Анталья на оптовом рынке в районе Демре произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Antalya Hakkinda.

    Взрыв прогремел утром, однако причины происшествия пока неизвестны. По словам мэра города Фахри Дурана, в результате инцидента погиб один человек и еще трое получили ранения.

    Местные власти проводят расследование и выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают экстренные службы, территорию рынка оцепили. Сотрудники полиции и спасатели продолжают разбор завалов и уточняют информацию о пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне и Запорожье, находящихся под контролем ВСУ, в понедельник прогремели взрывы.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути

    Первый арктический экспресс-рейс из Китая стартовал по Севморпути

    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    @ Alan D.Cochran/AIS MarineTraffic

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовое судно Istanbul Bridge вышло из Нинбо-Чжоушань с грузом для электронной коммерции, батареями и накопителями энергии, направляясь в Филикстоу через Севморпуть.

    Первое грузовое судно отправилось из порта Нинбо-Чжоушань в Британию по Северному морскому пути, передает ТАСС. По данным городских властей Нинбо, это первый в мире арктический экспресс-рейс из Китая в Европу, который призван укрепить позиции китайских компаний в условиях нестабильности мировой торговли и расширить международные логистические маршруты.

    Судно Istanbul Bridge везет товары для электронной коммерции, аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии. В заявлении отмечается, что использование Северного морского пути позволит быстрее и эффективнее доставлять грузы между Азией и Европой.

    Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представитель «Росатома» Владимир Панов сообщил о подготовке рейса, который завершится 17–20 октября в Петербурге с промежуточными остановками в Феликстоу, Роттердаме и Гамбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения американских санкций «Арктик СПГ-2» не мог продать свой газ больше полутора лет.

    Китай начал покупать у России даже подсанкционный сжиженный природный газ. С терминала «Арктик СПГ-2» отправили первую партию сжиженного газа в Китай. Отгрузки топлива с этого проекта идут регулярно.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.

    Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.

    Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.

    Комментарии (20)
    22 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет которого намечен на 2028 год, сообщает издание The War Zone.

    Производство опытного образца стартовало спустя лишь несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе, передает РИА «Новости».

    Как отметил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, «мы готовы идти быстро. У нас нет выбора». Программа F-47 реализуется в рамках инициативы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD), куда также входит разработка беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем.

    Хотя детали проекта остаются засекреченными, известно, что F-47 получит радиус боевого действия более 1,8 тыс. км, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, каждый из которых может стоить более 300 млн долларов.

    Ранее Korean Air планирует обновить свой авиапарк более чем сотней новых самолетов Boeing и почти двумя десятками двигателей с поставками до конца 2030 года.

    Комментарии (12)
    22 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей

    Суд рассмотрел иск о долге Галкина за электричество в Грязях

    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Иноагент Максим Галкин оказался ответчиком по иску на сумму свыше 500 тысяч рублей из-за неоплаченной электроэнергии.

    Иск к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию подал «Мосэнергосбыт», передает ТАСС. Сумма требований превышает 500 тыс. рублей. Предмет взыскания – неоплаченная электроэнергия дома артиста в деревне Грязи.

    Черемушкинский районный суд Москвы принял дело к производству. В пресс-службе суда уточнили: «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года».

    В иске фигурирует сумма свыше 500 тыс. рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom. Певица заявила, что вынужденный переезд их семьи на Кипр связан с позицией ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь под Москвой оценили в 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

    В Молдавии остановили эфир фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был прерван в Молдавии во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания», сообщили СМИ.

    Как пишет «Sputnik Молдова», на экранах зрителей появилась надпись на двух языках с объяснением, что ретрансляция канала приостановлена из-за содержания, запрещенного молдавским законодательством: «Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах».

    Как отмечает издание, запрет основан на статье 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии. Согласно закону, поставщикам и дистрибьюторам запрещено транслировать программы информационного, военного или политического характера, созданные в странах, не входящих в ЕС, США, Канаду или не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, если они содержат милитаристские элементы, передает РБК.

    Исключение делается лишь для развлекательных программ и фильмов, не содержащих милитаристских мотивов. Документ подчеркивает, что такие меры принимаются для защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности страны.

    Напомним, в 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России. Позже на общественном телеканале Молдавии «Moldova-1» появилась новостная программа на украинском языке.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину».

    Комментарии (14)
    22 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Певцов заявил, что Пугачева потеряла уважение среди россиян

    Певцов сообщил о потере Аллой Пугачевой уважения и актуальности

    Певцов заявил, что Пугачева потеряла уважение среди россиян
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Дмитрий Певцов, народный артист России и депутат Госдумы, поделился мнением о статусе Аллы Пугачевой в российском обществе, передает РИА «Новости». По его словам, певица давно забыта в стране, а те, кто ее уважал, уже больше этого не делают.

    Выступая перед журналистами, Певцов отметил, что не смотрел недавнее интервью Пугачевой, поскольку, по его словам, у него есть «гораздо более интересные занятия». Депутат выразил убеждение, что интерес к артистке в России угас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, в том числе на Rolls-Royce Phantom.

    Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев предложил лишить Пугачеву ежегодных авторских гонораров.

    Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством.

    Комментарии (17)
    22 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна «жаловаться» в ООН.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.

    «Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.

    Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.

    Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

    Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    Комментарии (25)
    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) сообщила, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    Рид получила гражданство России, передает ТАСС.

    Она рассказала, что со временем влюбилась в Россию и захотела остаться. «По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства», – приводит ее слова RT, сотрудницей которого Рид сейчас является.

    По ее словам, над ней и ее семьей «нависала опасность» со стороны американских властей, а депутат Госдумы Мария Бутина и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогли ей с поиском убежища.

    «Быть гражданкой России для меня – огромная честь», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    Комментарии (9)
    22 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
    Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности, что у Эстонии отсутствуют доказательства нарушения ее воздушного пространства российскими самолетами.

    По словам дипломата, обвинения со стороны Таллина не подкреплены фактами и «имеют характер русофобской истерики», передает ТАСС.

    «Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, которую нам сегодня в красках продемонстрируют эстонские коллеги», – сказал он.

    Дипломат уточнил, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, и перелет прошел строго по международным правилам использования воздушного пространства.

    Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что высказывания эстонских властей о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны, не имеют никаких оснований.

    Комментарии (11)
    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Римского статута
    Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Римского статута
    @ DankMorocco/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Конфедерация государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер) официально заявила о немедленном выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС).

    «Правительства Буркина-Фасо, Республики Мали и Республики Нигер, образуя Конфедерацию государств Сахеля, доводят до сведения общественности конфедерации и международного сообщества свое суверенное решение о выходе из Римского статута», – приводит РИА «Новости» текст их совместного коммюнике.

    Выход из Римского статута, согласно тексту заявления, вступает в силу «немедленно».

    Власти государств отметили, что выход из Римского статута является частью курса на укрепление национального суверенитета. «МУС является инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма», – приводит ТАСС со ссылкой на RFI позицию стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Африке негативно относятся к МУС, поскольку долгие годы суд имел претензии только к африканским политикам, пытаясь осудить и тех, кто до сих пор возглавляет свои государства.

    Парламент Венгрии утвердил решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Когда на такой шаг решилось правительство ЮАР, разрыв с Международным судом запретил Верховный суд страны.


    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Офицеры ВСУ погибли после удара «Гераней» под Черниговом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный аппарат «Герань-2» нанес удар по штабу 144-й механизированной бригады на севере Украины, в результате пострадали офицеры, сообщили в российских силовых структурах.

    Расчет беспилотника «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «В Черниговской области расчетами БПЛА «Герань-2» нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Переездное в ДНР
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ воздушных шаров при атаке дронов
    Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в России
    Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников
    Мединский высмеял запрет фильма Гайдая в Молдавии
    Трамп распорядился предупреждать беременных о вреде парацетамола
    ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации