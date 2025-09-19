Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?7 комментариев
СМИ назвали дату открытия Польшей границы с Белоруссией
Радио «Беларусь»: Польша начнет открывать границу с Белоруссией 20 сентября
Польские власти планируют начать поэтапное открытие границы с Белоруссией, первым этапом станет запуск железнодорожного сообщения, сообщило радио «Беларусь».
Польша собирается приступить к поэтапному открытию границы с Белоруссией, сообщает радио «Беларусь», информацию передает ТАСС. По данным радиостанции, уже 20 сентября планируется открыть границу для поездов, что станет первым этапом снятия ограничений.
Далее, по сообщению радио, 22 сентября въезд через границу будет разрешен всем остальным видам наземного транспорта. Официального подтверждения этой информации от польских властей на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.
Напомним, все погранпереходы на границе Польши с Белоруссией приостановили работу из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения.