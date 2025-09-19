СМИ назвали дату открытия Польшей границы с Белоруссией

Радио «Беларусь»: Польша начнет открывать границу с Белоруссией 20 сентября

Tекст: Елизавета Шишкова

Польша собирается приступить к поэтапному открытию границы с Белоруссией, сообщает радио «Беларусь», информацию передает ТАСС. По данным радиостанции, уже 20 сентября планируется открыть границу для поездов, что станет первым этапом снятия ограничений.

Далее, по сообщению радио, 22 сентября въезд через границу будет разрешен всем остальным видам наземного транспорта. Официального подтверждения этой информации от польских властей на данный момент нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.

Напомним, все погранпереходы на границе Польши с Белоруссией приостановили работу из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения.