Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа насчет переговоров по новым атомным объектам в Иране, ограничившись лаконичным комментарием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, ведут ли Россия и Иран переговоры о строительстве новых атомных энергоблоков, передает ТАСС.
На вопрос журналистов о том, могут ли власти России подтвердить подготовку к подписанию соответствующего соглашения с Тегераном, представитель Кремля заявил: «Нет, в детали я не хотел бы вдаваться и не буду».
Других подробностей по теме Песков не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь Тегерану с восстановлением мирных ядерных объектов на основе опыта сотрудничества на АЭС «Бушер».
Тегеран имеет задолженность перед российской стороной в размере примерно 500 млн евро за работы по созданию АЭС «Бушер–2».