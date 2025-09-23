Песков отказался комментировать строительство новых энергоблоков в Иране

Песков не подтвердил подготовку соглашения о строительстве энергоблоков в Иране

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, ведут ли Россия и Иран переговоры о строительстве новых атомных энергоблоков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, могут ли власти России подтвердить подготовку к подписанию соответствующего соглашения с Тегераном, представитель Кремля заявил: «Нет, в детали я не хотел бы вдаваться и не буду».

Других подробностей по теме Песков не привел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь Тегерану с восстановлением мирных ядерных объектов на основе опыта сотрудничества на АЭС «Бушер».

Тегеран имеет задолженность перед российской стороной в размере примерно 500 млн евро за работы по созданию АЭС «Бушер–2».