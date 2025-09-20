Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в Закарпатье

Tекст: Вера Басилая

Инцидент с появлением надписи произошел на электронном табло поезда Киев–Рахов в городе Яремче, передает РИА «Новости». Полиция Ивано-Франковской области подтвердила получение сообщения об этом утром в субботу.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование табло, говорится в сообщении местной полиции. Ведомство начало проверку обстоятельств случившегося и выясняет, как именно могла появиться такая надпись.

Официальные лица пока не предоставили дополнительной информации о возможных подозреваемых либо о происхождении надписи.

После событий 2014 года власти Украины ведут политику, направленную на ограничение использования русского языка и всего, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон, который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции страны упоминание русского языка.

Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.