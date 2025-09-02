Дело журналистки Таратуты отдали в суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинительное заключение в отношении 47-летней Таратуты утвердила Перовская межрайонная прокуратура, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Она обвиняется по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента.

Установлено, что Таратута, уже дважды привлекавшаяся к ответственности по административной статье за нарушения порядка деятельности иноагента, с января 2024 по январь 2025 года находилась за границей и не предоставляла обязательные сведения в уполномоченный орган.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие Таратуты.

Напомним, Таратута объявлена в розыск в России, ее заочно арестовали.