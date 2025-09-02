Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Дело журналистки Таратуты отдали в суд
Утверждено обвинительное заключение в отношении журналистки и иностранного агента Юлии Таратуты*, обвиняемой в уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы.
Обвинительное заключение в отношении 47-летней Таратуты утвердила Перовская межрайонная прокуратура, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Она обвиняется по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента.
Установлено, что Таратута, уже дважды привлекавшаяся к ответственности по административной статье за нарушения порядка деятельности иноагента, с января 2024 по январь 2025 года находилась за границей и не предоставляла обязательные сведения в уполномоченный орган.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие Таратуты.
Напомним, Таратута объявлена в розыск в России, ее заочно арестовали.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом