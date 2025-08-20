Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Таратуту
Перовский суд столицы выдал санкцию на заочный арест журналистке телеканала «Дождь» Юлии Таратуты* (телеканал и журналистка признаны иноагентами в РФ), которой инкриминируется уклонение от обязанностей иностранного агента.
В базе данных суда уточняется, что удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».
Таратуту обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от обязанностей, возложенных на лицо, признанное иноагентом. Решение суда принято заочно, так как журналистка не находится на территории России.
Телеканал «Дождь» и сама Юлия Тарута были ранее включены в реестр иноагентов в России. Сейчас журналистка продолжает работать за пределами страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистка Юлия Таратута* объявлена в розыск МВД.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом