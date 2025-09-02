Nestle уволила гендиректора Фрейкса за романтические отношения с коллегой

Tекст: Ирма Каплан

Уход Лорана Фрейкса стал итогом расследования его тайных романтических отношений с прямым подчиненным, которые нарушали Кодекс делового поведения Nestle.

«Совет директоров Nestle сегодня объявляет, что Филипп Навратил назначен генеральным директором Nestle, S.A., после немедленного увольнения Лорана Фрейкса», – говорится в релизе компании.

Совет директоров распорядился провести расследование под руководством председателя Пола Булке и ведущего директора Пабло Ислы при поддержке независимого внешнего юрисконсульта, так как «ценности и корпоративное управление Nestle являются прочной основой компании», заявил Булке.

Филипп Навратил начал карьеру в Nestle в 2001 году в качестве внутреннего аудитора. После работы на различных коммерческих должностях в Центральной Америке в 2009 году он был назначен региональным менеджером Nestle в Гондурасе. В 2013 году Навратил возглавил бизнес по производству кофе и напитков в Мексике, где сыграл ключевую роль в укреплении бренда Nescafe.

В 2020 году он перешел в стратегическое подразделение Nestle по производству кофе, где отвечал за формирование глобальной стратегии и внедрение инноваций для кофейных брендов Nescafe и Starbucks. Он занял должность в Nespresso в июле 2024 года, где ускорил рост и добился значительных успехов.

