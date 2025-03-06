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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    18 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 08:28 • Новости дня

    МИД Новой Зеландии уволил дипломата за критику в адрес американского президента

    Tекст: Александра Юдина

    Глава новозеландского МИД Уинстон Питерс объявил об увольнении Фила Гоффа после его публичного сомнения в исторических познаниях президента США Дональда Трампа.

    Питерс подчеркнул, что Гофф нарушил дипломатические нормы, публично усомнившись в знании истории американским лидером, передает ТАСС.

    Выступая в лондонском Чатем-Хаус, Гофф выразил сомнение, что Трамп, восстановивший бюст Черчилля в Белом доме, разбирается в истории.

    Питерс отметил, что личные мнения не должны выражаться от лица правительства, особенно в международных отношениях.

    Он указал, что такое поведение недопустимо для представителя Новой Зеландии и подчеркнул, что принял одно из самых трудных решений в своей карьере.

    Гофф занимал позицию верховного комиссара с января 2023 года. Теперь ему предстоит вернуться в Новую Зеландию, где будет решаться его дальнейшая судьба в МИД страны.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.

    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

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    5 марта 2025, 20:43 • Новости дня
    Грузинский премьер назвал организаторов протестов против себя и Трампа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Протесты против президента США Дональда Трампа и против грузинского руководства организуются одними руками, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Идентичный почерк у протестов против Дональда Трампа и его администрации и против действующего правительства Грузии», – сказал глава грузинского кабмина в среду.

    По его словам, «это еще одно подтверждение того, что все управляется одними руками – "глобальным государством", "глобальной партией войны"».

    «В интересах всех стран избавиться от такого неформального влияния, которое подрывает государство», – заявил Кобахидзе.

    «Рады, что в этом смысле наши интересы совпадают с интересами нынешней администрации США», – отметил он.

    С 28 ноября прошлого года в Грузии непрерывно проводятся акции протеста после решения властей не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии

    Politico: Венгрия может сорвать саммит ЕС из-за позиции по Украине

    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Евросоюза выражают обеспокоенность возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине и укреплению европейской обороны, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что Венгрия может сорвать саммит Европейского союза, который планировался на 6 марта, передает ТАСС.

    Источники в европейской дипломатии опасаются, что обсуждение может превратиться в «кошмарный саммит» из-за позиции Венгрии и других государств, которые выступают против поддержки Украины.

    Заместитель генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс заявил, что США могут внезапно предложить сделку, включающую большинство требований России, и потребовать от Украины и Европы принять ее.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее выразил сомнения в долгосрочной возможности Европы продолжать финансирование военных действий на Украине без ущерба для своих интересов. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает необходимость переговоров между Россией и США для урегулирования конфликта.

    Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о проведении 6 марта специального саммита ЕС, целью которого станет обсуждение вопросов безопасности на Украине и укрепление обороны Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    5 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Слова Трампа о переходе Панамского канала под контроль США назвали ложью

    Глава Панамы Мулино отверг заявление Трампа о контроле США над Панамским каналом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг утверждения Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США, назвав эти слова ложью и оскорблением.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что слова Дональда Трампа о возвращении контроля США над Панамским каналом являются ложью, передает РИА «Новости». Мулино подчеркнул, что Панамский канал не находится в процессе передачи под контроль США и что это даже не обсуждалось с американским госсекретарем Марко Рубио.

    Он добавил, что сотрудничество между Панамой и США основывается на четких договоренностях по взаимным интересам и что канал останется панамским. По его словам, заявления Трампа о передаче канала под контроль США оскорбляют честь и достоинство Панамы.

    Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении вернуть контроль над каналом в условиях якобы возросшего влияния Китая в регионе. После визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму 2 февраля Мулино сообщил, что Панама не будет продлевать меморандум с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

    Вице-президент Панамского канала Борис Морено отметил, что Китай не участвует в управлении каналом, а заявления Трампа связаны с деятельностью двух портов, что не связано с управлением каналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов; президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.

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    5 марта 2025, 13:48 • Новости дня
    Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе

    Американист Дудаков: У Трампа продолжается «медовый месяц» высоких рейтингов

    Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе уделил основное внимание внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. Его речь подтвердила: США намерены меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам и больше заниматься реализацией идеи «золотого века» Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Речь Дональда Трампа в Конгрессе оказалась довольно объемной. Выступление продлилось почти два часа. Обычно американские президенты укладывались в час – полтора», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Собеседник отметил, что основное внимание глава Белого дома уделил внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. «Так, он говорил про миграционный кризис, рост преступности, проблемы с ценами на продукты и дефицитом яиц», – указал политолог.

    «Кроме того, американский лидер вновь сказал, что страна вступает в свой «золотой век». Он также озвучил ряд обещаний вроде колонизации Марса, присоединения Гренландии и возвращения Панамского канала», – добавил эксперт.

    Трамп коснулся и вопроса Украины. Впрочем, никаких сенсационных заявлений сделано не было, считает Дудаков. «Президент США усилил давление на офис Владимира Зеленского, потребовал заключить сделку по редкоземельным металлам. При этом глава Белого дома явно гордится тем, что российско-американские переговоры идут вполне неплохо», – детализировал спикер.

    Политолог допускает, что в ближайшее время на этом треке могут произойти серьезные подвижки, среди которых – возобновление работы дипломатических контактов, возвращение российских представительств, отобранных в 2016-2018 годах, а также, вероятно, смягчение санкций.

    Примечательно, что демократы пытались сорвать выступление президента США и устроили «настоящее сумасшествие с плакатами, протестами, попытками перекричать того». «Подобное поведение стало уже некой обыденностью. На первом сроке во время первого обращения Трампа к нации происходило нечто подобное», – напомнил Дудаков.

    Несмотря на действия представителей Демпартии, речь Трампа была воспринята американским обществом очень позитивно, обратил внимание аналитик. «Первые опросы показывают, что больше 70% граждан США понравилось выступление президента», – заметил спикер. Однако, по прогнозам собеседника, демократы продолжат «огульно критиковать лидера и надеяться, что он наломает дров», и рейтинг главы Белого дома упадет.

    «Между тем у американского лидера продолжается «медовый месяц», его действия одобряют свыше 50% граждан. Но рано или поздно его рейтинги упадут, как это бывало с любым другим президентом Соединенных Штатов. В случае с Трампом произойти это может летом 2025 года», – допускает эксперт.

    Он указал, что глава Белого дома делает ставку на рост изоляционистских настроений в американском обществе. «Последние опросы говорят о том, что около 80% американцев поддерживают мирные переговоры по Украине и деэскалацию. Иными словами, республиканец настроен меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам, а больше заниматься внутренними проблемами. И речь в Конгрессе это еще раз подтвердила», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп впервые в рамках второго срока на посту президента США обратился с речью к обеим палатам Конгресса. Значительную часть выступления он посвятил своим достижениям за первые шесть недель в Белом доме.

    Американский лидер рассказал, что подписал свыше 100 исполнительных указов и еще 400 других документов. Трамп также похвалил Илона Маска и его Департамент государственной эффективности (DOGE), который проводит масштабные сокращения госаппарата и аудит правительственных контрактов.

    Глава Белого дома сообщил, что незадолго до своего выступления в Конгрессе получил письмо от Зеленского. Тот изъявил готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Я и моя команда готовы работать под руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость», – процитировал президент США Зеленского.

    Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил опровергнуть информацию об отправке писем республиканцу. Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп также обратился к народу Гренландии. «Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее. И если вы сами так решите, мы будем рады видеть вас в Соединенных Штатах Америки. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности», – заявил он. Помимо этого, Трамп объявил о проекте по строительству одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, привлекая инвестиции Японии и Южной Кореи.

    Президент США также пообещал вернуть Панамский канал. Он напомнил, что американская инвестиционная компания BlackRock выразила готовность приобрести контрольный пакет акций в портах Панамского канала, которыми в настоящий момент управляет гонконгская компания CK Hutchison.

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    5 марта 2025, 12:13 • Новости дня
    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева

    Маск заявил, что поддержка демократами Украины по время выступления Трампа равносильно ненависти к США

    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка представителями Демократической партии Украины во время выступления президента США в Конгрессе является признаком ненависти к своей стране, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    По его словам, демократы продемонстрировали единственный флаг и одобрительный возглас в поддержку другой страны – Украины. Маск считает, что это свидетельствует о ненависти демократов к собственной стране, передает ТАСС.

    Маск отреагировал на публикацию пользователя, который заметил, что демократы аплодировали только в ответ на слова президента США касающиеся Украины, и подчеркнул, что это странное поведение для американских политиков.

    Ранее представители Демократической партии выразили протест во время выступления президента США в Конгрессе, демонстрируя таблички с надписью «ложь».

    Конгрессмен-демократ Эл Грин был выведен из зала Конгресса во время выступления президента США Дональда Трампа из-за неодобрительных выкриков.

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    5 марта 2025, 11:29 • Новости дня
    Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе»

    Politico: Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе»

    Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию так или иначе, остров имеет стратегическую важность для национальной и международной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

    В своей речи перед Конгрессом американский лидер подчеркнул важность острова для национальной безопасности США и отметил, что Соединенные Штаты поддерживают право Гренландии на самоопределение, передает Politico.

    «Мы поддерживаем ваше право определять свое будущее. Если захотите, мы с радостью примем вас в Соединенные Штаты Америки», – заявил Трамп, обращаясь к жителям Гренландии.

    «Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже международной безопасности. И мы работаем со всеми, кто вовлечен, чтобы попытаться получить ее… И я думаю, что мы получим ее так или иначе. Мы получим ее», – добавил глава Белого дома.

    По данным январского опроса, около 85 процентов жителей Гренландии выступают против присоединения к США.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа «абсурдным», а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что его народ не желает становиться частью Америки.

    Заявления президента США вызвали резкую критику со стороны датского евродепутата Андерса Вистисена, который отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегический актив, а не как «народ с правом на истинное самоопределение».

    «Если Трамп действительно хочет хороших отношений с Гренландией, он должен начать с уважения их и суверенитета Дании, а не пытаться запугивать, чтобы добиться влияния», – добавил он.

    Трамп ранее не исключал возможность экономического давления или военной силы для приобретения Гренландии, что вызвало обеспокоенность в Копенгагене и Нууке. Однако в последней речи он не повторил эти угрозы, подчеркнув, что остров богат минеральными ресурсами и важен для военной безопасности, несмотря на малочисленность населения.

    Ранее датская группа Denmarkification предложила королевству выкупить Калифорнию у США за 1 трлн долларов и пожизненный запас датской выпечки в ответ на желание президента США присоединить Гренландию.

    Правящая партия Гренландии «Вперед» намерена провести референдум о независимости острова после парламентских выборов в марте.

    Напомним, Вашингтон потребовал от Дании продать Гренландию, однако большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США.

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    5 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Верховный суд США отказал Трампу в приостановке выплат иностранной помощи

    Верховный суд США отклонил запрос Трампа о приостановке выплат 2 млрд долларов помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд отказался удовлетворить запрос администрации Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранным партнерам, что вызвало недовольство среди консервативных судей.

    Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранной помощи. Об этом сообщают обнародованные в среду документы суда, передает РИА «Новости».

    Решение было принято большинством голосов судей – пять против четырех. Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против высказались судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.

    Судья Алито выразил удивление, заявив: «Может ли один окружной судья распоряжаться 2 млрд долларов налогоплательщиков, которые могут быть потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим "нет", но большинство судей Верховного суда думают иначе. Я поражен».

     

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    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Ранее администрация Трампа приостановила выплаты подрядчикам и сократила персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что привело к судебным разбирательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.


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    5 марта 2025, 13:33 • Новости дня
    Объявлен контекст экстренного саммита ЕС по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенный на 6 марта экстренный саммит ЕС пройдет в условиях изменившейся позиции США по ситуации на Украине, что станет отправной точкой для обсуждений, заявил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    Основным контекстом экстренного саммита станет изменение позиции США по украинскому конфликту, передает ТАСС.

    Важной темой обсуждения станет одобрение плана перевооружения Европейского союза на сумму 800 млрд евро, предложенного Еврокомиссией.

    Ожидается, что Евросовет в итоговом документе подчеркнет необходимость оперативного продвижения этих предложений для их реализации.

    Представители ЕС подчеркивают важность данного саммита как отправной точки для дальнейших действий в свете новой позиции США, а также необходимости укрепления обороноспособности Европы в текущих условиях.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем обращении к гражданам страны, чтобы обсудить важные международные темы, включая ситуацию вокруг Украины.

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    6 марта 2025, 04:26 • Новости дня
    План Трампа по расширению Гуантанамо провалился

    План Трампа расширить центр для мигрантов в Гуантанамо столкнулся с проблемами

    Tекст: Максим Попов

    Инициатива Дональда Трампа по расширению центра временного содержания мигрантов на базе Гуантанамо стала едва реализуемой из-за юридических и логистических трудностей, а также высоких затрат, сообщил NBC.

    По информации телеканала, план президента США Дональда Трампа по расширению центра временного содержания мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе оказался едва реализуемым. Основными проблемами стали юридические и логистические трудности, а также значительные финансовые затраты, передает ТАСС.

    Согласно источникам, для транспортировки мигрантов в Гуантанамо используются самолеты, включая военные, что повышает стоимость. Например, рейс во вторник на базу на военном самолете C-130 с девятью мигрантами обошелся Пентагону в 207-249 тыс. долларов, что составляет около 23-27 тыс. долларов на одного человека.

    Центр временного содержания на сегодняшний день далек от готовности. Уже установленные палатки не соответствуют требованиям Иммиграционной и таможенной полиции США. На текущий момент в Гуантанамо находятся лишь 20 мигрантов, и новые рейсы не планируются в ближайшее время.

    Американские чиновники считают, что выгоднее использовать другие военные базы, такие как Форт-Блисс в Техасе, вместо Гуантанамо. Пентагон также обсуждает возможность возвращения части из более чем тысячи военнослужащих, ранее направленных на базу, говорится в материале.

    Ранее Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов.

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    5 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Макрон анонсировал обращение к французам накануне саммита ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем обращении к гражданам страны, чтобы обсудить важные международные темы, включая ситуацию вокруг Украины.

    Макрон сообщил, что в среду вечером выступит с обращением к гражданам страны, передает ТАСС.

    В послании президент Франции подчеркнул, что в условиях большой неопределенности и серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир, он намерен обратиться к нации в 20.00 по местному времени (22.00 мск).

    По информации телеканала BFMTV, речь пойдет о ситуации вокруг Украины и необходимости усиления европейской безопасности. Важность этих вопросов также будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится на следующий день после обращения.

    Речь Макрона будет проходить в преддверии значимых международных событий, где вопросы безопасности и мировых вызовов займут центральное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом.

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