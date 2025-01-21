Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.6 комментариев
Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.
«Ну зачем ты (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась», – приводит слова Лукашенко БелТА.
Лукашенко отметил, что Байден, по его мнению, выглядел более достойно во время церемонии, чем сам Трамп. Он пояснил, что это – его эмоциональное впечатление, и отметил, что во время трансляции его «захлестнули эмоции».
При этом Лукашенко заявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию мира при условии, что он станет миротворцем.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января этого года. В конце декабря 2024 года Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.