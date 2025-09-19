Путин пообещал продолжить укреплять вооруженные силы России

Путин: Россия продолжит укреплять свою армию

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, для этого необходимы совместные усилия всех, кто трудится на оборонных предприятиях страны, передает ТАСС.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что сделано, и выразить надежду на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооруженные силы РФ на будущее. Мы будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи, без вашей работы это невозможно», – заявил Путин, обращаясь к рабочим предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.

Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.