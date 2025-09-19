ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России

Каллас: ЕС планирует ввести санкции на российскую платежную систему «Мир»

Tекст: Дарья Григоренко

Она в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) уточнила, что Евросоюз намерен максимально ограничить финансовые потоки, поступающие в Россию, передает ТАСС. Каллас подчеркнула: «Мы намерены перекрыть их у истоков. Поэтому мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют. Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт «Мир»».

Ранее Euractiv сообщил, что дипломаты Евросоюза 19 сентября соберутся для рассмотрения инициатив по ужесточению ограничительных мер в отношении российской экономики, энергетики и финансов.

Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября. Глава евродипломатии Кая Каллас выступила за расширение санкций Евросоюза на энергетический сектор России и возможность введения мер, аналогичных американским.