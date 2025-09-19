Минфин Австрии предложил использовать российские активы для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Евросоюз не планирует конфисковывать российские замороженные активы в Европе, однако может рассмотреть их использование как залога для предоставления Украине кредитов, передает ТАСС.

«Нам необходимо действовать жестко по отношению к России, но нужно оставаться в легальных рамках, и мы попробуем обсудить, что технически возможно, а что – нет. При этом мы должны продолжать помогать Украине. Один из возможных путей – обеспечение займов за счет заблокированных активов», – отметил он.

Мартербауэр скептически оценил инициативу бывшего президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Индии и Китая за покупку российских энергоносителей. По его словам, решение о тарифах будет принимать Евросоюз самостоятельно, однако для Австрии приоритетом остается развитие возобновляемой энергетики ради независимости от российских ресурсов.

Он также подчеркнул, что Австрия прекратила закупки российского газа и выразил уверенность, что ЕС сможет в ближайшее время полностью отказаться от газа из России. Основными альтернативными поставщиками газа министр назвал США и Норвегию, однако подчеркнул, что стратегической целью Евросоюза станет отказ от газа вообще, вне зависимости от страны происхождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России на возможное хищение ее активов странами Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны ЕС.