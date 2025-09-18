Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.