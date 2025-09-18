Названа дата выступления Лаврова на сессии ГА ООН

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Захарова: Лавров выступит на сессии ГА ООН 27 сентября
Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке 23 сентября и станет одним из ключевых международных событий года, передает ТАСС.
«Российскую делегацию, как вы знаете, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Рабочий график министра будет по традиции более чем насыщенным, его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи», – добавила дипломат. Захарова подчеркнула, что точная дата выступления будет сообщена дополнительно.
Также Захарова сообщила, что 1 октября в Сочи Лавров проведет двусторонние встречи, а затем состоится трехсторонняя встреча с главами МИД Абхазии и Южной Осетии.
Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.
В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.