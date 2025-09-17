АТОР: Очереди за визами в Японию связаны с сезоном красных кленов

Tекст: Алексей Дегтярев

«В Японии ажиотаж наблюдается два раза в год – на весеннее цветение сакуры и осенью в сезон красных кленов», – пояснил Мурадян ТАСС.

В начале августа фиксировался рост спроса россиян на осенние туры в Японию на 30%. Пик посещаемости приходится на период с середины ноября до середины декабря, когда осенняя листва наиболее живописна на популярных маршрутах.

По данным ассоциации, в первом полугодии 2025 года турпоток из России в Японию увеличился вдвое и составил почти 84 тыс. человек.

В ноябре японское посольство в Москве упростило процесс получения туристической визы для россиян, отменив требование предоставления документов о бронировании отеля.