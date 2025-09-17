Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПОА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.
В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 ЗРК, 25 138 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.
Ранее ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.