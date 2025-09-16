На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами.
Кроме того удары наносились по базе горючего, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 ЗРК, 25 123 танка и другие бронемашины, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. Ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.