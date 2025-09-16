ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по базе горючего, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 ЗРК, 25 123 танка и другие бронемашины, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. Ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.