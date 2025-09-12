Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ
С 6 по 12 сентября ВС России нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшимся в интересах ВСУ, военным аэродромам, складам вооружения и военной техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВКС России также сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
За неделю средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 беспилотников, отчитались в Минобороны.
Подразделениями группировки «Днепр» и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 83 368 беспилотников, 628 ЗРК, 25 068 танков и других бронемашин, 1591 боевая машина РСЗО, 29 497 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 604 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ. На этой неделе российские войска также уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.
ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.