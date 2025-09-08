  • Новость часаАнонсирован старт поставок российского газа в Иран
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Россия для Индии оказалась важнее США
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    В США подсчитали число погибших американских наемников на Украине
    Путин предложил Госдуме денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    В Иерусалиме расстреляли пассажирский автобус
    Китай открыл «панда-облигации» для российских энергокомпаний
    В Max появился официальный канал президента России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    15 комментариев
    8 сентября 2025, 12:45 • Новости дня

    ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики

    ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 195 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 445 беспилотников, 627 ЗРК, 25 тыс. танков и других бронемашин, 1590 боевых машин РСЗО, 29 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 319 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру. А ранее поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру.

    7 сентября 2025, 17:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить санкции и гарантии безопасности для Украины после удара российской армии по объектам на украинской территории.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с очередным обвинением в адрес России после удара российской армии по целям на территории Украины, передает Lenta.Ru. В своей публикации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ) она заявила, что Москва якобы «издевается над дипломатией» и «презирает международное право».

    Фон дер Ляйен также отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину. По ее словам, Евросоюз укрепляет Вооруженные силы Украины, создает дополнительные гарантии безопасности и усиливает санкции, чтобы оказывать давление на Россию.

    Председатель ЕК подчеркнула, что действия Кремля вызывают решимость у европейских лидеров продолжать нынешнюю политику в отношении Москвы. По мнению фон дер Ляйен, только усиление поддержки и давления способно повлиять на ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

    Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

    Комментарии (40)
    7 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр

    Эксперт Кнутов: Удар российских сил по мосту через Днепр в Кременчуге – новый этап СВО

    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала бить по мостам через Днепр в ответ на эскалацию ситуации со стороны Киева. Также это предупреждение Москвы о бессмысленности планов Брюсселя наладить выпуск вооружения в Европе для поставок ВСУ. Москва может отрезать все Левобережье от снабжения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге.

    «Удар российских сил по мосту через Днепр – это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов. Во-первых, уничтожение Россией военной инфраструктуры не убедили Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

    «Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

    «Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.

    Ранее компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») сообщила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники писали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о российской атаке по территории Украины, в результате которой были поражены объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции ПВО, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре.

    «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна и как европейцы делают ставку на поиск бойцов для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

    Комментарии (19)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что получило видеозапись, на которой глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждают взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Как подчеркивает Aydinlik, публикуя видео, издание пока не получило подтверждение подлинности видеозаписи независимой экспертизой, передает РИА «Новости».

    На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американского сенатора и других лиц в украинских делах. Речь идет о передаче денег в обмен на содействие в поставках вооружений.

    «Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США», – пишет Aydinlik.

    Издание указывает, что Ермак говорит о «выплате денег сенатору за продвижение частных интересов». При этом отмечается, что «двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику».

    По информации газеты, в ходе беседы называются также имена «Рената» и «Бени», которые могут относиться к бизнесмену Ренату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) занимает одну из самых жестких антироссийских позиций в США. При этом он заявлял, что конфликт на Украине может закончиться до Рождества.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 18:04 • Новости дня
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО

    Военный эксперт Сивков: Удар по кабмину Украины не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения

    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    @ dsns_telegram

    Tекст: Олег Исайченко

    Обвинения России в ударе по зданию правительства Украины в Киеве беспочвенны. Эта атака не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения. Судя по характеру разрушений, офис кабмина стал жертвой работы украинской ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Банковой обвинили российскую сторону в эскалации конфликта.

    «Наиболее вероятная версия пожара в здании кабмина Украины – это падение сбитого БПЛА или удар сошедшей с траектории ракеты украинской ПВО. Их мощность и специфика воздействия как раз соответствуют характеру и масштабу разрушений. При этом, например, взрыв 50-килограммовой боевой части беспилотника тоже привел бы к подобному урону, но вряд ли вызвал такой пожар» – пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

    «Версии же об ударе ракетами «Искандера» или «Кинжалом» совершенно неправдоподобны. Они бы разрушили несколько этажей, а не вынесли две оконные рамы. К тому же подобная атака совершенно не имеет смысла для России ни с военной, ни с политической точек зрения», – продолжил собеседник.

    «Если бы Москва хотела ликвидировать кого-то из украинского правительства, она бы это сделала куда более эффективными методами. Да и местоположение самого Зеленского ни для кого не секрет. Поэтому попытки Киева выдать все это за покушение на первых лиц Украины или за эскалацию конфликта просто беспочвенны», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате российской атаки было повреждено здание кабинета министров в Киеве, на верхних этажах произошел пожар. Он обвинил Москву в «затягивании войны» вместо «реальной дипломатии». «Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – добавил он.

    Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «серьезной эскалацией». К тушению пожара были привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдалось плотное задымление, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    В свою очередь блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале указал на важность того, что Россия прорвала защищенный мощнейшими кольцами ПВО правительственный квартал в Киеве.

    На фоне обвинений Киева Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

    Среди атакованных целей были промышленные предприятия «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – акцентировалось в сообщении.

    Комментарии (9)
    8 сентября 2025, 02:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией

    Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории

    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «побеждает» Россию, если та лишила киевский режим контроля не над всей территорией страны.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Москва якобы стремится взять под свой контроль всю территорию Украины. По его версии, это и должно считаться победой России, а пока этого не произошло, «победа на стороне» киевского режима, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    При этом Зеленский хочет вести переговоры о территориях только лично с Путиным. Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные украинским Совбезом, на него не распространяются.

    Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Зеленский отказался приехать. Путин подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.


    Комментарии (22)
    8 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».

    Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.

    Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.

    Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины

    Захарова ответила Зеленскому словами из песни «Все хорошо, прекрасная маркиза»

    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о «победе» Украины, напомнила о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

    Захарова разместила в Telegram цитату из песни: «Все хорошо, прекрасная маркиза,/ Дела идут и жизнь легка,/ Ни одного печального сюрприза,/ За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – процитировала Захарова, опубликовав также видео с клипом на эту песню.

    Песня была написана на французском языке в 1935 году Полем Мизраки, а позже переведена на русский поэтом Александром Безыменским. Утесов впервые исполнил эту композицию в дуэте со своей дочерью Эдит, после чего она стала широко известной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Украина «побеждает» Россию, пока киевский режим утратил контроль не над всей территорией страны.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине

    The New York Times: На Украине уничтожили 92 американских наемника

    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине и сообщила о размере их зарплат.

    Не менее 92 американских наемников были убиты во время боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По информации газеты, с 2022 года на Украину могли прибыть от одной до нескольких тысяч граждан США. Источник газеты – Музей истории Украины во Второй мировой войне – сообщает, что подтверждено не менее 92 погибших из числа так называемых добровольцев-американцев.

    The New York Times пишет, что зарплата американских наемников сопоставима с выплатами украинским военным. Базовая ставка составляет одну тысячу долларов в месяц, а за участие в боях можно получать еще три тысячи долларов ежемесячно. Многие из тех, кто прибыл на Украину, ранее служили в армии США. Некоторые после первого боя стремятся перейти на менее опасную работу, например, в логистику.

    Издание отмечает, что власти США практически не поддерживают добровольцев, чтобы избежать прямого столкновения с российскими военными. Помощь поступает только от некоммерческих организаций, которые в том числе занимаются отправкой останков погибших наемников на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ начала действовать новая структура, в которую вошли латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Командование ВСУ осуществляет набор таких бойцов через социальные сети. Наемники получают предложения о службе на Украине с обещаниями высокой оплаты.

    Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ставропольском крае пресечена деятельность гражданина Азербайджана, который проводил разведку объектов и собирался изготовить взрывные устройства для терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Мужчина вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию по собственной инициативе, указало ведомство, передает ТАСС.

    По заданию главарей террористов, завербованный проводил детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения диверсий и терактов. В числе таких объектов были административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура Ессентуков и Ставрополя.

    Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике. Он намеревался использовать опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана для создания нескольких взрывных устройств.

    В ходе следственных мероприятий были изъяты компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители, на которых хранилась информация о его деятельности в интересах украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.

    Ранее в Москве задержали украинскую гражданку, при обыске у нее нашли взрывчатку. Также установлена ее связь с украинскими спецслужбами.

    До этого ФСБ задержала в ЛНР женщину, ее подозревают в корректировке ракетных ударов киевского режима.

    В Воронеже мужчину обвинили в госизмене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.

    Комментарии (7)
    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 11:32 • Новости дня
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам

    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев планирует смириться с потерей территорий при подписании мирного договора в обмен на помощь Запада на будущих выборах. Банковая хочет привести на пост президента Владимира Зеленского или другого управляемого ставленника, который гарантировал бы неприкосновенность нынешней команде, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории страны.

    «Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.

    «Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.

    Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе

    Испытания системы «Аурелия» против БЭК прошли в Финском заливе при участи ВМФ

    Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Испытания системы модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с безэкипажными катерами прошли в Финском заливе при участии представителей ВМФ России, сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич» (Санкт-Петербург).

    Российские специалисты разработали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами, передает ТАСС.

    «При прохождении по системе модульных специальных заграждений «Аурелия» безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем, она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», – сообщили в организации.

    Каждый модуль системы имеет длину 10 м и ширину 3 м. В его состав включены плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для установки на воде у стратегических объектов, чтобы создавать защитную зону от атак как беспилотных, так и пилотируемых катеров.

    Новую систему «Аурелия» представили на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде, который проходит с 6 по 7 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применяет безэкипажные катера-камикадзе против российского Черноморского флота. Российские военные уничтожили в устье Дуная украинский средний разведывательный корабль «Симферополь» с помощью быстроходного БЭК. Это стало первой подобной операцией для российских войск.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 04:29 • Новости дня
    Масштабные отключения света произошли в Киеве
    Масштабные отключения света произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области произошли масштабные отключения света, пишут украинские СМИ со ссылкой на местные соцсети.

    В ночь на 8 сентября столичные украинские власти сообщили о взрывах и атаке российских БПЛА. По данным украинских СМИ, была атакована Трипольская ТЭС. Позднее в соцсетях сообщили о масштабных отключениях света в городе и области после «сильного удара» по ТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли в Киеве и Сумах, а также в Николаеве.

    Комментарии (3)
    8 сентября 2025, 00:07 • Новости дня
    Ребенок и пятеро взрослых пострадали в результате атаки ВСУ на парк в Донецке
    Ребенок и пятеро взрослых пострадали в результате атаки ВСУ на парк в Донецке
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии», – сообщил Пушилин в Telegram.

    Пушилин рассказал, что они пострадали при атаке украинского ударного БПЛА на парк «Гулливер». «Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения; пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», – сообщил Пушилин. Они получают необходимую медицинскую помощь. Пушилин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате обстрела повреждены шесть жилых зданий и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждения получили два автомобиля. Со стороны ВСУ было совершено 15 атак, применялись ствольная артиллерия и ударные беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский БПЛА нанес удар по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка было повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского
    Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского пополнила свой парк новыми танками Т-90М «Прорыв», отличающимися высокой технологичностью, рассказал начальник бронетанковой службы с позывным «Кубань».

    Партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского, передает РИА «Новости».

    По словам начальника бронетанковой службы с позывным «Кубань», техника проходит подготовку к боевому применению.

    Командир танка отметил, что новые машины отличаются высоким уровнем технологичности и отличными техническими качествами. Он подчеркнул, что эти танки позволяют быстро выходить к месту выполнения задач и столь же оперативно покидать позицию после огневого контакта с противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод решил представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    Главное
    В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый
    Китай обвинил США в ментальной колонизации мира
    Лавров заявил о скептицизме в связи с мирным договором Баку и Еревана
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси
    ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    Житель Хабаровска получил 15 лет за осквернение могил участников СВО

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации