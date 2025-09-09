Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 230 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 ЗРК, 25 022 танка и других бронемашин, 1 590 боевых машин РСЗО, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 374 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру.