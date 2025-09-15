Посол Сербии Бабич отверг призывы Запада отказаться от дружбы с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Он рассказал, что представители западных стран в Москве почти открыто советуют сербским дипломатам пересмотреть дружеские отношения Сербии с Россией и ввести ограничения против России, передает ТАСС

«В первую очередь мы подвергаемся давлению из-за наших тесных, дружеских отношений с Россией и не введения санкций против нее. Это мне почти открыто здесь говорят западные дипломаты, советуя, якобы в дружеском тоне, «подумать» над дружбой с Россией. Но размышлений быть не может – мы не вправе предать наших предков», – заявил Бабич.

Дипломат напомнил историческую связь между народами, отметив, что еще в 1812 году десять сербских генералов сражались в армии Михаила Кутузова, один из них впоследствии стал мэром Петербурга. Бабич подчеркнул, что Россию невозможно победить «как тогда, так и сейчас», и назвал сербов «крепким орешком».

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.