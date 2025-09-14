ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске

Tекст: Ольга Иванова

Украинское агентство УНИАН сообщило, что военнослужащие ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в харьковском городе Купянск, передает РИА «Новости». По информации агентства, данный трубопровод якобы использовался российскими войсками для входа в город.

В сообщении уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно колючую проволоку, установленную в трубопроводе. Авторы публикации отметили, что речь идет о трубопроводе, проходящем через городскую территорию.

Украинское агентство полагает, что подобные меры направлены на предотвращение проникновения российских военнослужащих.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.