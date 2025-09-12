Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта, сообщили СМИ.
Как пишет Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина был арестован в четверг около 23:00 по местному времени, что соответствует 08:00 по московскому времени в пятницу, передает ТАСС.
Расследование этого дела продолжается, отмечают правоохранители.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.