    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Фон дер Ляйен спровоцировала раскол среди политиков Германии
    Памфилова: На выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    12 сентября 2025, 13:01 • Новости дня

    В ЕС согласовали продление санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России, сообщило датское председательство в Совете ЕС.

    Продлеваются санкции, введенные после начала СВО в феврале 2022 года, они затрагивают более 2,5 тыс. физлиц и юрлиц, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ранее Лондон расширил санкций против России, они затронули оборонные предприятия, физических лиц и компании из ряда зарубежных стран.

    До этого во Франции заявили о новых антироссийских рестрикциях, там сообщили, что их согласовали с администрацией президента США Дональда Трампа.

    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Армения отказалась быть «младшим братом» России

    Президент Армении Хачатурян: Страна перестала быть младшим братом России

    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения с Россией теперь строятся на партнерстве, а не по принципу «старший–младший брат», заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

    «Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. <…> Отношение России к Армении – не так, как к старшему–младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

    Хачатурян отметил, что армянские власти стремятся к тому, чтобы российская сторона учитывала независимость решений Еревана.

    Хачатурян отметил, что Ереван рассчитывает на учет Москвой самостоятельных решений армянских властей. По его словам, армянское правительство должно само определять, с кем и как строить торговлю, деловые связи и дипломатические отношения, руководствуясь интересами жителей страны и ее благополучием.

    Президент республики также признал экономическую зависимость Армении от России, однако указал, что и Россия в определенной мере зависит от Армении в экономическом плане. Он подчеркнул, что экономика страны диверсифицирована, а партнерские отношения развиваются как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом.

    Комментируя слова вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости Армении выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом, Хачатурян отметил, что на данный момент никаких противоречий или нарушений условий сотрудничества ни с одной из сторон не возникает. Он заверил, что действия армянских властей полностью соответствуют концепции диверсификации экономики, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает шаги Армении как возможное начало выхода из ЕАЭС, так как вступление в Евросоюз считает несовместимым с нахождением страны в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза, и решение по этому вопросу должно принять правительство Армении.

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    10 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    9 сентября 2025, 22:23 • Новости дня
    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о том, как ЕС помогает Украине деньгами и не только. Судя по фото с этого мероприятия, желающих слушать это с каждым разом становится все меньше – в зале пустовала большая половина мест.

    «Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала 2022 года. Это включает более 63 млрд евро военной поддержки Украине. Только в этом году государства – члены ЕС предоставят больше, чем когда-либо прежде – на сегодняшний день 25 млрд евро. На данный момент они также предоставили 80% от запланированных двух млн патронов. Мы планируем достичь 100% к октябрю», – объявила она в начале выступления.

    Каллас также сообщила, что Европейский союз уже подготовил около 80 тыс. украинских военнослужащих и собирается изменить мандат Миссии ОБСЕ на Украине, чтобы проводить обучение военных по своим стандартам на территории Украины.

    «Мы продолжим укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе помогая Украине производить больше военной техники в Европейском союзе. ЕС уже активно призывает государства-члены объединиться с Украиной, чтобы поддержать их и перенять ее военный опыт», – отметила Каллас.

    Она пообещала Украине вооружение, технику и кредиты, напомнив слушателям ее доклада, что «безопасность Украины – это безопасность европейцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева. Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева. А глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    9 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    10 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето

    Фон дер Ляйен призвала отменить право вето по внешнеполитическим вопросам ЕС

    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    Фон дер Ляйен публично потребовала от государств – членов ЕС отказаться от права вето при принятии внешнеполитических решений, передает ТАСС.

    В ходе ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе она заявила: «Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства». По ее словам, «оковы единогласия» замедляют процесс выработки решений.

    Сейчас право вето может быть отменено только если все страны одобрят такую меру единогласно. По мнению Еврокомиссии, отказ от вето позволит Евросоюзу быстрее реагировать на внешние вызовы и проводить более жесткую политику.

    В своем выступлении фон дер Ляйен также затронула вопрос контроля над военными расходами участников союза, которые пока остаются полностью в ведении национальных правительств. Помимо этого, она объявила о возможности изъятия замороженных российских активов в интересах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты ожидают обострения внутренних конфликтов в Евросоюзе после запланированной речи Урсулы фон дер Ляйен. Политическую поляризацию в объединении также подчеркивают на фоне подготовки этого выступления.

    11 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-служба посольства России в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    12 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей, пишет Politico.

    Всего 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, и только три удалось сбить, пишет Politico.

    Инцидент можно считать «политическим и военным испытанием» для НАТО, эксперты пришли к выводу, что военный блок не готов к отражению подобных угроз.

    В операции участвовали голландские истребители F-35, а также техника Италии и Германии, включая системы Patriot. Пять дронов якобы летели в направлении базы НАТО, прежде чем их перехватили. Применение миллиардных средств против дронов стоимостью около 10 тыс. долларов каждый вызывает вопросы, указало издание.

    Польша инициировала консультации по 4-й статье Устава НАТО, а также закрыла свое восточное воздушное пространство. К процессу подключилась Латвия. Руководство альянса обсуждает дополнительные меры безопасности. Британия и Украина предложили содействие в противовоздушной обороне.

    Проблема заключается в том, что дорогие системы типа Patriot неэффективны против массовых дешевых атак. Украина использует дешевое противодействие и якобы достигает высокого процента сбитых дронов. Генсек НАТО Марк Рютте признал необходимость адаптации к новым угрозам.

    Крупные европейские концерны и стартапы лишь начинают разрабатывать дешевые комплексы, что требует изменения стандартов закупок и ускорения внедрения новых систем.

    Польская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны поясняло, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Глава германского военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ЕС нужно срочно разработать и наладить массовое производство дешевых систем ПВО.

    11 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники в небе Польши
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники в небе Польши
    @ EPA/TASS

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России, после того как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

    ЕС осудил «умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими дронами», которое произошло 10 сентября, сообщает официальный сайт ЕС.

    В заявлении подчеркивается: «Мы самым решительным образом осуждаем умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими дронами».

    В ЕС назвали этот инцидент частью «серьезной эскалации» и отметили, что действия Москвы «угрожают безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру». По мнению Брюсселя, эта ситуация лишь усиливает решимость поддерживать Украину и ее народ «в защите от России и в стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    В заявлении подчеркивается, что это не первый такой инцидент: подобные нарушения воздушного пространства стран ЕС происходят с 2022 года. Евросоюз пообещал «существенно усилить санкции» против России и ее союзников, а также работать с партнерами для давления на Москву с целью прекращения конфликта.

    ЕС выразил полную солидарность с Польшей и заверил, что продолжит оказывать стране необходимую помощь для защиты восточной границы. Власти союза остаются на постоянной связи с польскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Польские власти проинформировали генерального секретаря НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на востоке Польши. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением на альянс.

    10 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.

    «Брюссельская элита продвигает идею совместного долга, чтобы лишить страны их суверенитета и втянуть нас в объединение с Европейскими Штатами. Они хотят использовать войну в Украине как предлог для того, чтобы заковать всех нас в финансовые кандалы», – написал он в соцсети Х.

    Орбан добавил, что смотреть европейцам следует не только на поле боя, но и на будущее Европы.

    Венгерский премьер отметил, что Брюссель пытается ускорить вступление Украины в ЕС, игнорируя критерии и экономические последствия.

    «Однако депутаты Европарламента ясно дают понять: расширение не может основываться на лицемерии, двойных стандартах или принесении в жертву экономики Европы. Мы выступаем за суверенитет, справедливость и мир», –  подчеркнул политик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Он также выразил мнение, что без серьезных перемен следующий семилетний бюджет может стать для Евросоюза завершающим.

    10 сентября 2025, 11:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

    По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.

    Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.

    10 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров

    Сийярто обвинил Брюссель в попытках сменить европейские правительства

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии обвинил брюссельских политиков в действиях против патриотически настроенных лидеров в Европе, отметив покушения в Словакии и Чехии.

    Брюссельские политики предпринимают шаги для устранения патриотических европейских лидеров, передает ТАСС. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу.

    «В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии – там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера – тоже патриота, а, быть может, и будущего премьера – совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свои марионеточные правительства», – заявил Сийярто.

    Министр выразил обеспокоенность попытками влияния и давления на политическую ситуацию в ряде европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар заявил, что у Сербии, Венгрии и Словакии есть собственные протестные движения, которые противостоят попыткам Брюсселя реализовать сценарий «оранжевых революций». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что цель брюссельской элиты заключается в продвижении идеи совместного долга для помощи Украине. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что Черногория выполнила все необходимые условия для вступления в Европейский союз.

    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    В Совфеде осудили планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Захарова обвинила Копенгаген в авантюре с украинским ракетным топливом
    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
    В ТЦ «Горбушкин двор» изъяли крупную партию смартфонов, планшетов и ноутбуков
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

